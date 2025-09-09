Amanece Culiacán con mantas de paz, a un año de violencia

A lo largo del último año, decenas de narcomantas han sido colocadas en distintos puntos de Culiacán para dejar mensajes de amenazas y advertencias, pero este martes 09 de septiembre, a un año del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa por la guerra entre “Los Chapitos” y “ Los Mayitos”, la situación fue diferente, pues la capital sinaloense despertó con mensajes de paz sobre sus principales vialidades.

Colectivo busca promover la esperanza

En diversos puentes peatonales y vehiculares, las “pazmantas” se apreciaron durante esta mañana, con frases de unidad, esperanza y reconciliación.La acción fue realizada por el colectivo “Culiacán Valiente”, con el objetivo de brindarle un mensaje positivo a los pobladores, en un ambiente en donde lo que ha prevalecido es el miedo durante el último año.

“¿Qué queremos lograr? Que esta mañana, las miradas de los culichis se levanten y en lugar de leer amenazas o advertencias, encuentran palabras de vida, de esperanza y sobre todo de ánimos ante la situación que seguimos atravesando", — Enfatizó el Colectivo

¿Qué son los Pazmantas y qué buscan?

Las “pazmantas” son una contra narrativa a los que conocemos como narcomantas, sabemos que la recuperación de la paz también depende mucho de las narrativas que tenemos como sociedad y el cambio cultural.

“Estas mantas no buscan dividir ni infundir terror, sino recordar que en Culiacán también hay <b>esperanza</b>, empatía con las víctimas y gente muy valiente”, — Estefanía Corral, integrante del colectivo

Los mensajes colocados fueron los siguientes:

El Culiacán de antes ya no volverá, construyamos juntos uno Culiacán mejor.

Culichi: La paz no sólo se pide, se vive y se comparte. ¡Hagámosla juntos!

Que el sonido de Culiacán no sean las balas, sino la risa de su gente ¡Queremos paz!

Doce meses de dolor y cicatrices latentes, pero los Culichis seguimos firmes y valientes.

El cambio cultural empieza cuando dejamos de aplaudir al violento. Ya probamos la violencia… y no funcionó… Es hora de la paz.

