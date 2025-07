COPARMEX exige ley contra extorsión ante cifras récord de este delito en México

En nuestro país, la extorsión se mantiene como el delito de mayor crecimiento, tan sólo en los primeros seis meses del año 5 mil 887 personas han sido víctimas de este delito, el mayor número en la historia. En promedio, se denuncian más de 32 extorsiones diarias, aunque la cifra negra alcanza el 96.7 por ciento de los casos que no se denuncian, reportó la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Al presentar los resultados “Monitor de Seguridad”, el dirigente nacional de la cúpula patronal, Juan José Sierra Álvarez, señaló que los datos del primer semestre del año “nos llevan a encender alertas claras”.

Alarma por cifras históricas de extorsión en 2025

“La extorsión se mantiene como el delito de mayor crecimiento, cinco mil ochocientas ochenta y siete víctimas en seis meses, el mayor número en la historia. En promedio, se denuncian más de treinta y dos extorsiones cada día, aunque sabemos que la cifra negra alcanza el noventa y seis punto siete por ciento de los casos que no se denuncian. El silencio no significa que no ocurra, significa que la impunidad sigue predominando”, reprochó el presidente del sindicato patronal.

Agregó que uno de los delitos que ocupa el primer lugar a nivel nacional es el homicidio, que registró entre enero y junio del 2025 13 mil 90 asesinatos y esta problemática se concentra en entidades como Colima, Sinaloa y Morelos, donde las tasas superan los cincuenta homicidios por cada cien mil habitantes.

En segundo lugar, el robo a negocios, con 34 mil 12 casos en ese mismo lapso de tiempo donde cuatro de cada diez fueron violentos, lo que refleja un entorno de riesgo permanente para quienes generan empleo, por lo que urgió a la creación de una ley contra extorsión, garantizar un marco legal claro y eficaz para combatir este delito.

“Urge una ley general contra la extorsión, urge garantizar un marco legal claro y eficaz para combatir este delito que hoy tiene de rodillas a miles de negocios en todas las regiones del país”, urgió el dirigente patronal.

Piden mayor presupuesto de seguridad y uso de línea 089

De cara a la presentación del paquete presupuestal para el 2026, el líder sindicato patronal propuso un incremento al rubro de la seguridad, al señalar que el problema de inseguridad es una de las principales necesidades de atender en todo el país, y lamentablemente el presupuesto que se ha destinado ha tenido reducciones considerables. Tan sólo en el monto destinado a Seguridad Nacional y Policías en el presupuesto de egresos de la federación se redujo en 2025, es decir, pasó de 0.7 por ciento del PIB en 2024 a 0.5 del PIB. Por lo que respecta al presupuesto destinado a policías municipales, en sólo mil 200 millones de pesos, es decir, 93 menos de lo que se tenía en el 2013, obviamente con mayor apoyo a policías locales.

Por ello, apuntó, “haremos una labor de sensibilización en el Poder Legislativo, en particular en la Cámara de Diputados, pues estamos cercanos a la presentación del Paquete Económico 2026, y debe de contemplarse un presupuesto adecuado que permita la viabilidad de la reforma y la estrategia en materia de extorsión”, señaló el dirigente patronal.

También promoverán el uso de la línea del 089, que también es parte de la estrategia nacional y para que las personas que reciban este tipo de llamadas no sean víctimas y puedan contar con una atención y asesoría adecuada, y con ello avanzar en el perfeccionamiento de esa línea.

