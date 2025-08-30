Sicarios vestidos de médicos asesinan a un hombre en Hospital General de Culiacán

Los agresores se desplazaban abordo de un vehículo y abrieron fuego contra quienes esperaban atención médica. FOTO: JOSE BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Sujetos armados vestidos de médicos, ingresaron este sábado al Hospital General de Culiacán y asesinaron a un paciente de 21 años que se encontraba internado tras sufrir heridas de bala.

En otros ataques contra hospitales de la ciudad, la violencia dejó un saldo total de cuatro personas muertas y cuatro heridos.

MATAN A OTROS CUATRO EN EL HOSPITAL CIVIL

La noche del viernes, un comando armado abrió fuego contra el Hospital Civil de Culiacán, provocando la muerte de cuatro personas identificadas como José Armando “N”, Víctor Antonio “N”, Rubén “N” y José Ramón “N”, este último de 33 años.

El saldo también incluyó cuatro heridos: Heldie Milena “N”, de 47 años; Amayrani “N”, una menor con impacto de bala en el abdomen, y dos personas más que permanecen sin identificar.

Los disparos dañaron al menos cuatro vehículos y dejaron decenas de perforaciones de bala en la fachada del hospital.

¿CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con testigos, los agresores llegaron en un Toyota Camry gris y dispararon con armas de grueso calibre contra el hospital, mientras varias personas se encontraban dentro y en los alrededores.

La agresión ocurrió alrededor de las 19:30 horas sobre la avenida Álvaro Obregón.

Los lesionados fueron trasladados de urgencia por personal médico, sin embargo, cuatro perdieron la vida en el lugar.

Tras los hechos, fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad y agentes de la Fiscalía de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes.