Alcalde de Celaya denuncia presiones por operativos; le han dejado balas en su casa

El presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, dio a conocer que no ha recibido amenazas, pero sí presiones, como cuando le dejaron balas cerca de su casa, pero señaló que no cederá ante éstas y que el trabajo por el municipio continuará, así como los operativos de seguridad.

Esto, luego de que el alcalde de Salamanca denunciara amenazas por los operativos en diversos establecimientos, particularmente en restaurantes y lugares con venta de alcohol.

“Hemos tenido presiones, hay muchas formas de presionarnos, pero nosotros no vamos a aceptar ninguna presión; la gente que tenga razón, le vamos a dar razón, y nosotros vamos a hacer lo que nos mandaron”. — Juan Miguel Ramírez Sánchez

¿Qué tipo de presiones enfrenta el alcalde de Celaya?

Por ejemplo, dijo que cuando pusieron orden en la Central Camionera y en la Plaza Quinto Sol hubo presiones, pero el ordenamiento continuó.

“Nosotros les dijimos que los íbamos a quitar, llegó movilidad el día que no cumplieron y nosotros, con unos equipos, empezamos a desmantelar todo, estaba la Policía Municipal, la Guardia Nacional, y Defensa Nacional”. — Juan Miguel Ramírez Sánchez

Agregó que las presiones son de muchas formas como manifestaciones, amenazas y balas a los autos de diversos funcionarios, como el director de Fiscalización, al de Desarrollo Urbano y sobre todo a él.

“Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros, nos dejaron balas a mí, al director de Fiscalización, al director de Desarrollo Urbano, por poner un ejemplo”. — Juan Miguel Ramírez Sánchez

¿Cómo refuerza la seguridad el gobierno municipal?

Juan Miguel Ramírez Sánchez detalló que fue hace dos meses cuando esto sucedió, y en torno a su caso ya interpuso una denuncia y se redobló la seguridad con la que cuenta.

Juan Miguel Ramírez Sánchez explicó que regularmente se apoyan a través de Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, y continuará trabajando como hasta ahora.

El alcalde puntualizó que al tomar el cargo como presidente municipal de Celaya sabía que se iba a enfrentar a muchos problemas y está decidido a combatir lo que venga.

“La decisión de ser presidente municipal de Celaya sabía que iba a haber muchos problemas y estoy decidido afrontarlos, porque desde un principio lo sabía y hemos hecho cosas buenas en Celaya y empezamos a saber el camino y vamos a seguir haciendo cosas buenas por Celaya”. — Juan Miguel Ramírez Sánchez

