Fentanilo y aranceles: México y Estados Unidos alistan cumbre bilateral de seguridad

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para coordinar las agendas de seguridad, migración irregular y la revisión del tratado comercial (T-MEC).

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¿Qué temas abordaron México y Estados Unidos?

En la mañanera desde Palacio Nacional, el titular de Relaciones Exteriores, indicó que se trataron temas como cooperación en seguridad, migración y revisión del tratado comercial. Además que dijo, México señaló la reducción del 76% en incautaciones de fentanilo y avances en migración.

“Hay resultados tanto en el tema de seguridad como en migración, y tocamos ambos temas. En el caso de el fentanilo, hay una disminución del 76 por 100 de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum y el último mes del que tenemos registro, y eso lo lo señalamos”.

“También, por supuesto, hay resultados importantes en materia de migración irregular. Es un tema en el que seguiremos trabajando, siempre con respeto a los derechos humanos, siempre, además, nosotros, abogando también por los derechos humanos de las y los mexicanos. Y, finalmente, también conversamos sobre la revisión del tratado, sobre los temas comerciales”. —

Este lunes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) conversó vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de @MofaJapan_en, Toshimitsu Motegi (@moteging), para dar seguimiento a la llamada del pasado mes de abril entre la presidenta Sheinbaum y la primera ministra… https://t.co/PYQ7Bog5ck — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

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¿Cuándo se firmaría el acuerdo de seguridad?

El funcionario adelantó que se seguirá trabajando conjuntamente, además que el viernes se prevé firmar un acuerdo seguridad en una reunión bilateral en la Ciudad de México donde estaría presente, el embajador estadounidense Ronald Johnson.

“El viernes, la reunión sobre seguridad va a ser con los equipos. Vamos a reunirnos con el embajador Johnson, con el equipo que ha estado trabajando en el tema de seguridad, tanto por parte de la embajada como por parte de las distintas dependencias del gabinete de seguridad”. —

“Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen, en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, en materia de finanzas ilícitas. Y, bueno, pues, esperamos que va a ser, como en las ocasiones anteriores, una conversación respetuosa”.

¿Qué dijo la Cancillería sobre la cooperación bilateral?

Roberto Velazco explicó que el diálogo entre ambas partes está fundado en principios mutuamente acordados, ello ante la versión de que el funcionario estadounidense pidió al canciller mexicano acciones decisivas para desmantelar cárteles en México.

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