Asesinan a mujer policía de tránsito dentro de su vehículo en avenida El Sauz

Una mujer elemento de tránsito fue asesinada este viernes alrededor de las 8:10 horas al interior de su vehículo, sobre la Avenida El Sauz, en la colonia San Juanico en Celaya, Guanajuato; testigos reportaron al 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego y observar a la víctima herida, por lo que solicitaron apoyo inmediato.

Al lugar llegaron policías municipales, Guardia Nacional y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado, que envió a la Unidad Especializada en Homicidios y a peritos para levantar indicios.

Indagatorias y levantamiento del cuerpo

Agentes de investigación realizaron las primeras pesquisas mientras personal de Servicios Periciales procesaba el lugar y recolectaba evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en Guanajuato capital para practicarle la necropsia correspondiente e identificarla oficialmente.

Antecedente reciente

Este hecho ocurre apenas días después de que, el martes pasado, un elemento de tránsito fuera privado de la libertad en la colonia Hacienda Natura, cuando sujetos armados lo interceptaron al llegar a su domicilio. Hasta ahora, las investigaciones no han permitido localizarlo ni detener a los responsables.

Las autoridades estatales mantienen las indagatorias para esclarecer ambos hechos y dar con los responsables.

