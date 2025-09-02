Ataque armado en anexo de Dolores Hidalgo deja tres muertos

La mañana de este martes, un ataque armado sacudió a Dolores Hidalgo tras reportarse detonaciones de arma de fuego en el interior de un anexo ubicado en la salida hacia Guanajuato, a unos metros de la entrada al panteón municipal, el cual dejó como saldo tres personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, al interior del centro de rehabilitación se encontraban varias personas cuando sujetos armados ingresaron y realizaron múltiples disparos. Vecinos alertaron a las autoridades mediante llamadas al sistema de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización policial.

Operativo de seguridad tras la agresión

Elementos de la Policía Municipal llegaron de inmediato al sitio, acompañados por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes desplegaron un fuerte operativo de seguridad para acordonar la zona y evitar el acceso a personas ajenas a las labores oficiales.

Al ingresar al inmueble, los uniformados localizaron varios casquillos percutidos y confirmaron el fallecimiento de tres personas, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

Agentes de Investigación Criminal trabajan ya en el lugar, levantando indicios balísticos y recabando testimonios de personas relacionadas con el centro, a fin de esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables. Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley, cuyos resultados se integrarán a la carpeta de investigación.

Autoridades confirman los hechos

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del ataque. La zona permanece bajo resguardo de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En un comunicado oficial, el gobierno municipal de Dolores Hidalgo confirmó la muerte de tres personas, quienes —según refieren— no eran originarias de la Cuna de la Independencia.

De acuerdo con el informe, elementos de la Dirección de Seguridad Pública atendieron el reporte y detectaron al interior a tres personas del sexo masculino. Tras el arribo de la Unidad Médica, se constató que ya no presentaban signos vitales. Personal encargado del lugar señaló que las víctimas no eran de esta ciudad y que los responsables ingresaron directamente al establecimiento para dispararles.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de velar por la seguridad y la tranquilidad de todas las familias de Dolores Hidalgo. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en que las instituciones de seguridad y procuración de justicia están actuando con la firmeza que la situación amerita.

