La 4T no llegó para administrar por poder ni por fama: Sheinbaum

Ni por tener poder ni por beneficios la 4T llegó para administrar en México, afirmó la mandataria, desde Tamaulipas.

Al destacar que fue en el gobierno de la Cuarta Transformación donde el salario mínimo aumentó 135% en términos reales, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de quienes gobiernan y forman parte de dicho movimiento.

Ante diversos señalamientos y críticas a legisladores que forman parte de Morena y aliados, por viajes o propiedades millonarias, de gira por Tamaulipas con motivo de su primer informe de gobierno, la Primera Mandataria enfatizó que este gobierno sigue viendo por los más necesitados.

“No a la corrupción, los gobiernos de la transformación son honestos y regresan al pueblo, los recursos del pueblo, por eso decimos que tenemos causas y principios. Nosotros no llegamos a administrar, a quedarnos 6 años, nada más en el poder, siendo beneficiados por la fama y menos por los recursos públicos. Nosotros tenemos principios, tenemos causas”.

Indicó que fue durante los gobiernos neoliberales, donde se dejó toda la inversión del sector empresarial ante ello refirió que su gobierno seguirá trabajando bajo los tres principios dados por su antecesor Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos primero los pobres, no debe haber gobierno rico con pueblo pobre y con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

La Jefa del ejecutivo Federal comentó que también es en el proyecto de la Cuarta Transformación, donde se piensa con cabeza fría, por lo que se pronunció por no “pelear” y buscar siempre las mejores condiciones para el país.

En dicho tenor recordó la negociación que ha mantenido con el gobierno de Estados Unidos en el que enfatizó, México se coordina, pero nunca se subordina. “Somos un país libre, independiente y soberano”, finalizó.

