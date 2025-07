Fernández Noroña defiende a ‘Andy’ López Beltrán por sus vacaciones en Tokio, Japón

Al calificar de “clasismo” los cuestionamientos y críticas en contra del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa del hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien a pesar del mensaje de la llamada Cuarta Transformación de austeridad, se le captó junto al diputado Daniel Asaf en un restaurante de un hotel de lujo de Tokio, Japón.

En un “live” transmitido en redes sociales, el legislador señaló a la oposición por la difusión de éstas imágenes, acusando un golpeteo político y le lanzó un cuestionamiento.

“La derecha está hecha una canalla… ¿Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no? Pregunto yo, porque robaban a manos llenas, a manos llenas robaban y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que ‘ay es que contradicen’, no, no se contradicen nada; a mí me preguntaron por qué no estaba en el Consejo y yo dije ‘pues se ha de haber ido de vacaciones’ y yo tenía razón, ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, en qué hotel puedes estar. Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo”.

Enfatizó que no es de dónde vienen los personajes políticos como el ex presidente López Obrador, que estuvo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo, aunque reconoció que los lujos los separan de la gente, insistió en preguntar quién define cuál es un lugar de este tipo.

“Sí es correcto la austeridad republicana… son muy hipócritas y están en el golpeteo y ah, son lo mismo, estos se dan la gran vida, los hoteles a los que podemos llegar ellos ganan, los mejores hoteles del país y el mundo con dinero público, se pagaban con el dinero de los mexicanos y las mexicanas, no con el salario de cada uno de ellos que eran muy buenos salarios, entonces la verdad es que son muy hipócritas y están en el golpeteo… pues la política pública, está bien… pero de ahí a todo el golpeteo político de dónde comas, de dónde duermas, bueno”.

De paso, después que la senadora Lilly Téllez pidió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, transparente y regrese el dinero que utilizó para ir a Conferencia Europea de Presidentes Parlamentarios y su posterior viaje por Europa, se defendió y comentó que debido al tiempo de vuelo, altura y su edad, el vuelo debe ser en “business class”, además que mencionó que llegó directo a trabajar.

En la transmisión Fernández Noroña, aseguró que lo verdaderamente preocupante sería que el funcionario se perdiera entre los lujos y el poder olvidándose de sus objetivos.

El senador dijo encontrarse en Jalpan de la Serra, en Querétaro, donde acordaron el 31 de agosto a las 11 am en la Plaza de Querétaro, un encuentro de unidad para lo que dijo, convocará a los integrantes del Partido Verde (PVEM) y el del Trabajo (PT) porque afirmó que el gobierno de la entidad busca imponer al “infeliz Fer”.

Síguenos en Google News y encuentra más información