Beca Rita Cetina 2025: Registro para los de nuevo ingreso a secundaria en septiembre y requisitos del programa

Falta poco para que arranque el registro a la Beca Rita Cetina el próximo 15 de septiembre y si quieres inscribir a tu hijo de nuevo ingreso a educación secundaria, aquí te contamos cómo hacerlo.

Eso sí. Acuérdate que es muy importante que tu hijo aparezca en el SIGED para poder registrarlo, pero si ya revisaste y todo está en orden, guarda esta información porque muy pronto te servirá.

Vamos paso a paso para que no se te pase nada.

Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina

Antes de iniciar el trámite, padres, madres o tutores deben tener a la mano:

CURP del responsable y del beneficiario

Número telefónico

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina si soy de nuevo ingreso?

Para que puedas hacer el registro es necesario que tengas una Cuenta Llave MX. Aquí te explico cómo hacerla:

Ingresa a llave.gob.mx

Da clic en la opción “Crear cuenta”.

Escribe tu CURP y código postal.

Proporciona tu correo electrónico y número de celular.

Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número.

Revisa tu correo y SMS para confirmar tu información.

Y ya con eso. Con tu Cuenta Llave MX activa podrás realizar el registro de tu hijo a la Beca Rita Cetina a partir del 15 de septiembre de 2025 y, si cumples con los requisitos, recibirás mil 900 pesos bimestrales como apoyo.

