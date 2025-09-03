;

  • 03 SEP 2025, Actualizado 16:37

Beca Rita Cetina 2025: Registro para los de nuevo ingreso a secundaria en septiembre y requisitos

Aquí te contamos cómo inscribirte al programa

03 SEP 2025, Actualizado 16:37

Beca Rita Cetina 2025: Registro para los de nuevo ingreso a secundaria en septiembre y requisitos del programa

Edgar Herrera López

Falta poco para que arranque el registro a la Beca Rita Cetina el próximo 15 de septiembre y si quieres inscribir a tu hijo de nuevo ingreso a educación secundaria, aquí te contamos cómo hacerlo.

Eso sí. Acuérdate que es muy importante que tu hijo aparezca en el SIGED para poder registrarlo, pero si ya revisaste y todo está en orden, guarda esta información porque muy pronto te servirá.

Vamos paso a paso para que no se te pase nada.

Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina

Antes de iniciar el trámite, padres, madres o tutores deben tener a la mano:

  • CURP del responsable y del beneficiario
  • Número telefónico
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina si soy de nuevo ingreso?

Para que puedas hacer el registro es necesario que tengas una Cuenta Llave MX. Aquí te explico cómo hacerla:

  • Ingresa a llave.gob.mx
  • Da clic en la opción “Crear cuenta”.
  • Escribe tu CURP y código postal.
  • Proporciona tu correo electrónico y número de celular.
  • Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número.
  • Revisa tu correo y SMS para confirmar tu información.

Y ya con eso. Con tu Cuenta Llave MX activa podrás realizar el registro de tu hijo a la Beca Rita Cetina a partir del 15 de septiembre de 2025 y, si cumples con los requisitos, recibirás mil 900 pesos bimestrales como apoyo.

