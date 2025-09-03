Beca Rita Cetina 2025: Registro para los de nuevo ingreso a secundaria en septiembre y requisitos
Aquí te contamos cómo inscribirte al programa
Falta poco para que arranque el registro a la Beca Rita Cetina el próximo 15 de septiembre y si quieres inscribir a tu hijo de nuevo ingreso a educación secundaria, aquí te contamos cómo hacerlo.
Eso sí. Acuérdate que es muy importante que tu hijo aparezca en el SIGED para poder registrarlo, pero si ya revisaste y todo está en orden, guarda esta información porque muy pronto te servirá.
Vamos paso a paso para que no se te pase nada.
Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina
Antes de iniciar el trámite, padres, madres o tutores deben tener a la mano:
- CURP del responsable y del beneficiario
- Número telefónico
- Correo electrónico
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿Olvidaste tu Llave MX? Así puedes recuperarla para registrarte el 15 de septiembre
¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina si soy de nuevo ingreso?
Para que puedas hacer el registro es necesario que tengas una Cuenta Llave MX. Aquí te explico cómo hacerla:
- Ingresa a llave.gob.mx
- Da clic en la opción “Crear cuenta”.
- Escribe tu CURP y código postal.
- Proporciona tu correo electrónico y número de celular.
- Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número.
- Revisa tu correo y SMS para confirmar tu información.
Y ya con eso. Con tu Cuenta Llave MX activa podrás realizar el registro de tu hijo a la Beca Rita Cetina a partir del 15 de septiembre de 2025 y, si cumples con los requisitos, recibirás mil 900 pesos bimestrales como apoyo.
TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro el 15 de septiembre