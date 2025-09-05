Queda cancelado el Grito de Independencia en Chicago por temor a redadas migratorias

Cartel del festival "El Grito Chicago" que se realizaría este 14 de septiembre en Estados Unidos

Los Organizadores del Festival “El Grito Chicago", que se realiza año con año, suspendieron el evento para conmemorar la Independencia de México por temor a las redadas migratorias, este 14 de septiembre.

Explicaron que su principal objetivo es ayudar a la comunidad latina, no ponerla en peligro.

“Aunque no podamos reunirnos, los animamos a celebrar el Día de la Independencia de México de manera segura, respetuosa y responsable, y a apoyar a los <b>negocios mexicano-estadounidenses</b> de la ciudad" — Mencionaron los organizadores

Temor por redadas migratorias en Chicago

Los organizadores también se disculparon con vendedores, artesanos, artistas y colectivos que los iban a acompañar en la celebración.

“Ustedes son la fuerza que da vida a esta celebración. Su pasión, resiliencia y orgullo son lo que convierte a El Grito Chicago en algo más que un festival”. — Se lee en el comunicado

Del mismo modo, precisaron que se hará el reembolso de las entradas del evento, lo que podría tardar de 7 a 15 días hábiles.

“Aunque no podamos reunirnos en Grant Park este mes, los animamos a celebrar el Día de la Independencia de México de manera segura, respetuosa y responsable, apoyando a los negocios mexicano-americanos de toda la ciudad” — Precisaron

Contexto de seguridad y operativos federales

Esto se da después de que el domingo 31 de agosto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que las redadas se expandirán a la ciudad de Chicago, Illinois.

Esto se origina días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciara una movilización de la Guardia Nacional en Chicago, y como previamente alertó el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.