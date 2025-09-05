Kenia López Rabadán aclara que cuando dijo que era la Presidenta de la República fue su subconsciente

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aclaró que en recientes declaraciones tuvo un lapsus y dijo que “como Presidenta de la República buscará la transparencia” y evidentemente se refería a su cargo de presidenta de la Cámara Baja.

La legisladora coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que apenas acaba de asumir la responsabilidad de representar a los 500 diputados, por lo que no busca otra posición dentro de la administración pública.

“¿Yo dije eso? Ah, pues fue mi subconsciente, pero aquí estaremos un año, felices trabajando compañeros”, respondió entre risas a una reportera que le preguntó si se trataba de futurismo político.

“Es tiempo de mujeres en la política”

López Rabadán confirmó que acudirá a las ceremonias de Estado encabezadas por Sheinbaum y por representantes del Poder Judicial, como las fiestas patrias, y destacó la importancia de la pluralidad.

“Evidentemente una fotografía de pluralidad siempre será buena para México y para cualquier democracia”, subrayó.

La diputada destacó que actualmente una mujer encabeza la Presidencia de la República, otra la presidencia del Senado y ella la Cámara de Diputados: “Sin lugar a duda demuestra que las mujeres sabemos hacer política, y política de la buena”.

Finalmente, reiteró que en su papel de presidenta de la Mesa Directiva actuará con responsabilidad, institucionalidad y respeto hacia todos los legisladores y poderes de la República.

