Kenia López Rabadán pide diálogo en la Cámara de Diputados y fin de confrontaciones
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se comprometió a promover el diálogo y la construcción de acuerdos, asegurando que las mayorías deben decidir para generar beneficios a los mexicanos.
#Entrevista con Kenia López Rabadán
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Kenia López Rabadán aseguró que su presidencia de la Cámara de Diputados será institucional y enfocada en el debate constructivo:
“El parlamento es para hablar, construir acuerdos y, si no se consiguen, las mayorías deben decidir para generar beneficios para los mexicanos”, afirmó.
Explicó que, debido a la composición política actual, alcanzar la presidencia requirió negociaciones complejas, pero se logró un consenso basado en la palabra y el diálogo.
Prioridades de la ciudadanía
La presidenta de la Cámara de Diputados enfatizó que los ciudadanos buscan resultados concretos y no confrontaciones en el Congreso. “Miles de mexicanos no quieren peleas en la Cámara de Diputados, quieren medicinas, seguridad, carreteras seguras y un Congreso que trabaje para su beneficio”, declaró.
Además, destacó la importancia de la pluralidad en el parlamento y el respeto a la voz de todos los grupos parlamentarios, asegurando que su presidencia permitirá que todas las voces sean escuchadas y complementen ideas.