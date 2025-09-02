Kenia López Rabadán pide diálogo en la Cámara de Diputados y fin de confrontaciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Kenia López Rabadán aseguró que su presidencia de la Cámara de Diputados será institucional y enfocada en el debate constructivo:

“El parlamento es para hablar, construir acuerdos y, si no se consiguen, las mayorías deben decidir para generar beneficios para los mexicanos”, afirmó.

Explicó que, debido a la composición política actual, alcanzar la presidencia requirió negociaciones complejas, pero se logró un consenso basado en la palabra y el diálogo.

Prioridades de la ciudadanía

La presidenta de la Cámara de Diputados enfatizó que los ciudadanos buscan resultados concretos y no confrontaciones en el Congreso. “Miles de mexicanos no quieren peleas en la Cámara de Diputados, quieren medicinas, seguridad, carreteras seguras y un Congreso que trabaje para su beneficio”, declaró.

Además, destacó la importancia de la pluralidad en el parlamento y el respeto a la voz de todos los grupos parlamentarios, asegurando que su presidencia permitirá que todas las voces sean escuchadas y complementen ideas.

