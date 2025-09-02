La panista Kenia López Rabadán fue electa presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, nueva diputada presidenta de la Cámara de Diputados, toma protesta durante la sesión preparatoria en la que se instaló la nueva mesa directiva para el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del segundo año de ejercicio de LXVI Legislatura. La acompañan los ahora vicepresidentes: Paulina Rubio Fernández y Sergio Gutiérrez Luna. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Este martes por fin, se llegó a un acuerdo entre los diputados morenistas para aceptar la propuesta del PAN para que la legisladora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, asuma como presidenta de la Cámara de Diputados hasta septiembre de 2026, con el que se destrabó el diferendo para renovar a la Mesa Directiva.

🔔 ¡Con ustedes, las y los diputados integrantes de la Mesa Directiva!



Ellas y ellos son quienes se encargarán de conducir los trabajos durante el Segundo Año de Ejercicio de la #LXVILegislatura. pic.twitter.com/263YpGwek8 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2025

Kenia López asumió la presidencia de la Cámara de Diputados

De hecho, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados entre aplausos fue ratificado por mayoría calificada de 435 votos, el nombramiento de la panista y el resto de los integrantes de la Mesa directiva entre los que destaca Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente, este morenista hasta ayer fue presidente de la Mesa durante todo un año.

“Protesto guardar y hacer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al segundo año de ejercicio de esta LXVI Legislatura”. — Kenia López Rabadán

Al rendir protesta como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se comprometió a actuar con institucionalidad y con respeto hacia todos. Incluso, ella misma tomó la protesta al resto de los integrantes de la Mesa.

“Soy una parlamentaria de carrera porque creo en el equilibrio de poderes y en la pluralidad del Poder Legislativo, creo en el Parlamento, en sus reglas y estructura, en lo productivo de sus deliberaciones y en el beneficio que genera en la vida de los ciudadanos. Confió en el debate apasionado pero respetuoso, me comprometo a respetar la ley y hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras”. —

En entrevista posterior, Kenia López Rabadán fue cuestionada si percibió algún impedimento desde la Presidencia de la República para que ella estuviera al frente de la Cámara de Diputados, contestó que no.

“Yo ni tengo ni nunca tuve conocimiento de ningún veto, no sé si alguien más lo tuvo, entiendo que fue complejo, un proceso de negociación”. —

Kenia López se comprometió a respetar las libertades en la Cámara de Diputados

La nueva presidenta de la Cámara de Diputados se comprometió a no quitarle el micrófono a ningún legislador que esté en el uso de la palabra, aseguró que será muy cuidadosa de las libertades y derechos de sus compañeros diputados.

Kenia López citó a la siguiente sesión para el próximo martes 9 de septiembre y ya no se dio publicidad a la iniciativa presidencial para combatir la extorsión, simplemente se instaló la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y concluyó la sesión.

