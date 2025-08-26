¿Cómo funcionarán los mensajes en Spotify? Esto es todo lo que se sabe

¿Te imaginas poder compartir canciones, playlists y podcasts directamente con tus amigos, sin tener que salir de Spotify? Pues ahora eso es una realidad.

Te contamos a partir de cuándo y cómo funcionarán los Spotify mensajes, así como las primeras imágenes que le dieron la vuelta en redes sociales.

¿Cuándo comenzará la función?

La popular plataforma de música está lanzando una nueva función llamada Spotify mensajes, que permitirá a los usuarios interactuar de manera más social dentro de la app. Pero, ¿cuándo comenzará a estar disponible y cómo funcionará? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Spotify mensajes Ampliar

La función Spotify mensajes comenzará su despliegue en Latinoamérica, donde los usuarios podrán disfrutar de esta nueva herramienta en las próximas semanas. Posteriormente, la compañía planea expandirla a otros países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Si eres de los que usan Spotify a diario, ¡es probable que muy pronto puedas probarla!

¿Cómo funcionará Spotify mensajes?

Con la llegada de Spotify mensajes, la plataforma buscará centralizar las interacciones sociales que hoy en día se realizan a través de aplicaciones externas como WhatsApp, Instagram o TikTok. La idea es que los usuarios puedan compartir enlaces, canciones, playlists y podcasts directamente dentro de la app, creando un historial de contenido compartido que podrán consultar fácilmente.

Una de las características más interesantes de Spotify mensajes es que las conversaciones serán uno a uno, lo que significa que podrás intercambiar contenido y charlar directamente con tus amigos sin salir de la app. Además, las interacciones no se limitan solo a texto: podrás reaccionar a los mensajes con emojis, algo que ya es muy común en otras plataformas sociales.

Spotify mensajes Ampliar

Todas las conversaciones, ya sea texto o contenido compartido, se almacenarán en una bandeja de entrada que podrás acceder desde tu foto de perfil. Así podrás tener todo organizado y fácil de consultar.

También podrás bloquear cuentas, rechazar solicitudes de mensaje o incluso desactivar la función por completo desde los ajustes de privacidad.

Si eres un fanático de Spotify y te encanta compartir tus canciones o descubrir nueva música con tus amigos, esta nueva función te vendrá como anillo al dedo. Imagina poder enviarle directamente a tu amigo una canción que acaba de salir o comentarle sobre el último episodio de un podcast, todo sin salir de la app.

Hasta el momento, esta función no tendrá costo alguno extra, por lo que tanto usuarios de Spotify gratis o Premium, podrán mensajearse con su team sin problemas. Además, el hecho de que se mantenga un historial de los contenidos compartidos hace que sea más fácil recordar lo que se ha intercambiado.

