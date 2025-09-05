Choque múltiple y encharcamientos provocan caos en autopista México-Querétaro
Se mantiene congestionada desde Perinorte hasta la caseta de Tepotzotlán, a la altura del kilómetro 44.
La autopista México-Querétaro amaneció este viernes con congestionamiento vial severo debido a un choque múltiple y a los encharcamientos que persisten en varios tramos, tras la lluvia intensa registrada en la zona de Cuautitlán, Estado de México.
El tráfico se extiende desde Perinorte hasta la caseta de Tepotzotlán, a la altura del kilómetro 44, con afectación de varios kilómetros en dirección al norte.
Choque múltiple agrava el tránsito
De acuerdo con los primeros reportes, un camión de carga se quedó sin frenos e impactó contra cinco automóviles particulares, generando un choque múltiple que agravó la situación. Personal de la Guardia Nacional y de Capufe acudió al lugar para atender la emergencia y agilizar la circulación.
El accidente, sumado a los encharcamientos y a la reducción de carriles, provocó filas kilométricas de automóviles y desesperación entre los conductores que se dirigían hacia la Ciudad de México en plena hora pico.
Maniobras de rescate y circulación parcial
Caminos y Puentes Federales informó que la autopista se mantiene con circulación parcial mientras se realizan maniobras para retirar los vehículos siniestrados y en espera de que disminuya el nivel del agua en los tramos afectados.