Choque múltiple y encharcamientos provocan caos en autopista México-Querétaro

La autopista México-Querétaro amaneció este viernes con congestionamiento vial severo debido a un choque múltiple y a los encharcamientos que persisten en varios tramos, tras la lluvia intensa registrada en la zona de Cuautitlán, Estado de México.

El tráfico se extiende desde Perinorte hasta la caseta de Tepotzotlán, a la altura del kilómetro 44, con afectación de varios kilómetros en dirección al norte.

Choque múltiple agrava el tránsito

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de carga se quedó sin frenos e impactó contra cinco automóviles particulares, generando un choque múltiple que agravó la situación. Personal de la Guardia Nacional y de Capufe acudió al lugar para atender la emergencia y agilizar la circulación.

#TomePrecauciones en #EdoMex continua cierre parcial de circulación por #Accidentevial cerca del km 044+500 de la autopista México-Querétaro, con dirección CDMX. Atienda indicación vial.

El accidente, sumado a los encharcamientos y a la reducción de carriles, provocó filas kilométricas de automóviles y desesperación entre los conductores que se dirigían hacia la Ciudad de México en plena hora pico.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Libramiento Noreste de Querétaro, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que en diversos puntos de la autopista, se registra carga vehicular intensa.

🔘 km 20, a la altura de la Plaza de Cobro Chichimequillas, sin reporte de incidente.

🔘 Km 6,… — CAPUFE (@CAPUFE) September 5, 2025

Maniobras de rescate y circulación parcial

Caminos y Puentes Federales informó que la autopista se mantiene con circulación parcial mientras se realizan maniobras para retirar los vehículos siniestrados y en espera de que disminuya el nivel del agua en los tramos afectados.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 44, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que se registra reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles. En la zona se registra carga vehicular.

