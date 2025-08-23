Lluvias en Querétaro: tormenta de 8 horas deja dos fallecidos y graves daños
Las lluvias en Querétaro superaron los 80 mm por metro cuadrado, dejando calles destrozadas y vehículos arrastrados por las corrientes.
Una tormenta histórica azotó este viernes por la tarde y madrugada en Querétaro, con lluvias que prolongaron durante ocho horas, dejando un saldo trágico de dos muertos y severos daños materiales, así como asfalto levantado en varias calles tras la saturación de la red de drenaje.
Las precipitaciones alcanzaron más de 80 mm por metro cuadrado, superando por mucho los niveles habituales de lluvias fuertes, que rondan los 30 mm.
Víctimas arrastradas por corrientes y vehículos flotando
Dos personas, un hombre y una mujer aún sin identificar, murieron tras ser arrastradas por las fuertes corrientes en la colonia Peñuelas.
La mujer fue localizada en avenida Paseo Constitución y el hombre en el camellón de la intersección con Avenida Plateros.
Las calles se transformaron en ríos, y vehículos, incluyendo un camión del sistema Qrobús, quedaron varados y arrastrados. Vías como Obreros y Costureras quedaron totalmente inundadas o destruidas.
Daños en casas y respuesta de autoridades
Los vecinos pasaron la noche intentando vaciar sus viviendas inundadas, usando escobas y jaladores. Muchas casas perdieron muebles, ropa y electrodomésticos debido al agua.
La red de drenaje colapsó en varios puntos, obstruida por basura acumulada, lo que provocó reventones de tuberías y calles destruidas.
La clínica del IMSS en Carrillo Puerto y el Centro de Empoderamiento para las Mujeres quedaron también afectados por encharcamientos.
El Ejército activó el Plan DN-III-E y, junto con Protección Civil y autoridades estatales y municipales, desplegó labores de limpieza, evacuación y rescate en zonas como Peñuelas, Menchaca, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino y Villas de Santiago.
Alerta ante nuevas lluvias
Las autoridades mantienen la alerta por posible continuidad de precipitaciones durante el fin de semana. Insisten en que la población extreme precauciones, evite cruzar corrientes y permanezca informada a través de canales oficiales