Presidenta de Morena mantiene respaldo a Rocha Moya y pide conocer pruebas de jueza de Nueva York

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó hipócritas y mentirosos, entre otros calificativos, a aquellos que dan por válido el discurso “sin tener pruebas” de que Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa están ligados al narco.

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¿Qué dijo Morena sobre las pruebas mencionadas por la jueza de Nueva York?

Y tras las declaraciones de la jueza de Nueva York, Katherine Polk, de que hay “abundantes pruebas” en contra de exfuncionarios de Sinaloa, la morenista dijo lacónicamente “esperemos conocerlas”.

“Efectivamente ayer conocimos que el juez planteó que había pruebas y esperemos conocerlas. Nosotros hemos venido planteando que dentro del partido no vamos a permitir la corrupción”. — Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

¿Cuál fue la postura sobre las investigaciones en Sinaloa?

En conferencia de prensa, en la que llamó varias veces hipócritas a los miembros de la oposición política, hizo un reconocimiento tanto a Rocha Moya como al senador Enrique Inzunza, porque dijo que a diferencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ellos sí se presentaron a declarar ante la autoridad.

Hoy en Conferencia de Prensa con la Presidenta Nacional de Morena, @A_MontielR.



🥇 Recordamos el triunfo histórico de la Presidenta @Claudiashein.



🇲🇽 Ante la desinformación, iniciaremos asambleas informativas en defensa de la soberanía.



✅ Se aprobó la creación de una comisión… pic.twitter.com/pwzkhkXMI1 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 2, 2026

La gobernadora, dijo, uso argumentos leguleyos para no testificar.

Interrogada respecto a que el senador Inzunza sigue teniendo fuero y por que no ha pedido licencia, respondió:

“El senador tomará su decisión o no, pero ha cumplido con presentarse a la Fiscalía General de la República (FGR), y que si hay citatorios de la Fiscalía para profundizar la investigación, pues que se presenten, y qué bueno que se están presentando. María Eugenia ni se ausenta ni se presenta”. — Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

¿Qué señaló Morena sobre la relación con Estados Unidos?

La morenista también critico al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, por el mensaje que emitió ayer.

“Lo que pedimos que esta relación sea de respeto, nosotros somos un país soberano y que queremos la cooperación sí, y queremos la coordinación sí; nosotros planteamos que no debe de haber injerencia en los asuntos internos de México”. — Aridna Montiel, presidenta nacional de Morena

Montiel critico a los partidos Acción Nacional(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimienro Ciudadano (MC) porque no apoyaron la creación La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y les llamo hipocritas.

“Son clasistas, son racistas, son hipócritas, así que eso es lo que lo que pasa. Pero sí, y nosotros no evadimos el tema de Sinaloa, lo atendemos como debe de ser, con el respeto a la ley y al estado de derecho, y sí, hacer mención y recordar, refrendar que el gobernador de Sinaloa está separado del cargo”. — Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

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