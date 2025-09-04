63% de casos indígenas que llegan a la SCJN sin consulta previa, la mayoría por megaproyectos: Leticia Bonifaz
La especialista en género y discriminación, Leticia Bonifaz, advirtió que 63% de los asuntos indígenas en la SCJN no recibieron consulta previa y alertó sobre los riesgos de los usos y costumbres, que afectan principalmente a mujeres y niñas.
¿Qué casos de pueblos indígenas han llegado a la Corte?
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con Gabriela Warkentin, la especialista en género y discriminación, Leticia Bonifaz, señaló que el 63% de los asuntos relacionados con pueblos indígenas que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre 2011 y 2022 no recibieron una consulta previa.
La mayoría de estos casos estuvieron ligados a megaproyectos y temas ambientales, lo que, según Bonifaz, refleja un patrón de exclusión y falta de participación de las comunidades en decisiones que afectan directamente a su territorio y derechos.
TE PUEDE INTERESAR:
“Lo primero es saber si las puertas de la Corte estuvieron cerradas para los indígenas en México porque ahorita pasamos de la oscuridad a la luz”, expresó.
Riesgos de los usos y costumbres
Bonifaz advirtió que es necesario revisar los límites de los sistemas normativos de usos y costumbres, pues en muchos casos perjudican a mujeres y niñas, quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Recordó que, aunque los pueblos indígenas tienen derecho a resolver conflictos mediante sus propios sistemas normativos, en ocasiones estas prácticas derivan en expulsiones de comunidades o en problemáticas que escalan hasta el Tribunal Electoral y la Corte.
“Lo grave sería que van a seguir niñas que se venden para matrimonios infantiles… Solo encontré 59 casos, son muy pocos, pero no van a llegar más porque las propias comunidades buscan redimir sus conflictos”, concluyó la especialista.