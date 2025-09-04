63% de casos indígenas que llegan a la SCJN sin consulta previa, la mayoría por megaproyectos: Leticia Bonifaz

En entrevista con Gabriela Warkentin, la especialista en género y discriminación, Leticia Bonifaz, señaló que el 63% de los asuntos relacionados con pueblos indígenas que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre 2011 y 2022 no recibieron una consulta previa.

La mayoría de estos casos estuvieron ligados a megaproyectos y temas ambientales, lo que, según Bonifaz, refleja un patrón de exclusión y falta de participación de las comunidades en decisiones que afectan directamente a su territorio y derechos.

“Lo primero es saber si las puertas de la Corte estuvieron cerradas para los indígenas en México porque ahorita pasamos de la oscuridad a la luz”, expresó.

Riesgos de los usos y costumbres

Bonifaz advirtió que es necesario revisar los límites de los sistemas normativos de usos y costumbres, pues en muchos casos perjudican a mujeres y niñas, quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Recordó que, aunque los pueblos indígenas tienen derecho a resolver conflictos mediante sus propios sistemas normativos, en ocasiones estas prácticas derivan en expulsiones de comunidades o en problemáticas que escalan hasta el Tribunal Electoral y la Corte.

“Lo grave sería que van a seguir niñas que se venden para matrimonios infantiles… Solo encontré 59 casos, son muy pocos, pero no van a llegar más porque las propias comunidades buscan redimir sus conflictos”, concluyó la especialista.

