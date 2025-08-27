Nueva Corte dará certeza jurídica a mexicanos e inversionistas: Hugo Aguilar Ortiz

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la SCJN se compromentió a dar certeza jurídicia a mexicanos y a empresarios. Redes sociales.

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortíz, aseguró que la nueva corte que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre próximo, no solo se preocupará por acercar la justicia a quienes han estado excluidos, sino también por dar certeza jurídica a quienes invierten en nuestro país.

“Y desde luego también vamos a dar certeza jurídica a todos, a todos los mexicanos, a todos los que hacen inversión acá, a todos los que contribuyen para el bienestar de nuestro país. Vamos a dar certeza a todos. Va a ser una corte abierta, abierta al pueblo. Las primeras decisiones que vamos a tomar van a ir dirigidas hacia ese fin”, aseguró Aguilar Ortíz.

Preparativos para el inicio en septiembre

En ese sentido, dijo que ya tienen algunas propuestas de quiénes lo integrarán.

Entrevistado poco antes de que la ministra Lenia Batres presentara un informe de Actividades de Cierre de Gestión de la 11a. Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aguilar Ortíz dijo también que el 1 de septiembre podría estar ya listo el nuevo órgano de control del Poder Judicial.

“Sí, nos estamos preparando, estamos haciendo los análisis necesarios para que todo comience el primero de septiembre Conforme a los tiempos legales, empezamos algo tarde, pero yo confío en que nos dé tiempo suficiente para tomar todas las decisiones que echen a andar la nueva matinaria judicial”, adelantó el ministro presidente electo de la SCJN.

TE PUEDE INTERESAR: Norma Lucía Piña defiende labor de la Judicatura pese a ataques y desinformación

Definición pendiente sobre Vidulfo Rosales

Respecto al papel que jugará el exrepresentante jurídico de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, Vidulfo Rosales, quien dijo en días pasados que se iría a colaborar con él, señaló que “todavía no hay una definición. En estos días vamos a tomar la definición. Informaremos puntualmente cuál va a ser el papel, en su caso, de tener algún acuerdo”, puntualizó.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información