Se pidió a E.U. extradición de objetivos del crimen… no se acordó envío de más agentes: Sheinbaum

Como cordial nuevamente calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, la reunión con el secretario de Estado, de Estados Unidos, Marco Rubio con quien dijo se acordó mantener la colaboración en materia de seguridad con respeto a la soberanía de cada nación a través del programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Durante la mañanera en Palacio Nacional destacó que habrá información constante entre ambos países, para atender o prevenir sobre alguna situación de riesgo.

“Este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación… quizá la mejor palabra es la coordinación, otro tema es capacitación; Estados Unidos puede capacitar alguna de las fuerzas armadas, en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo en el plan DNIII o la Defensa, temas de operaciones espejo en la frontera, por ejemplo información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México”.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acordaron enviar más agentes a la frontera?

Así mismo la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se acordara con el secretario Marco Rubio el aumento de agentes tanto de México como del país vecino en la frontera del país, aunque dijo, podía analizarse si se necesita incrementar la vigilancia.

“No, se forma un grupo de trabajo, el programa lo que establece es un grupo de trabajo ¿quienes son parte de ese grupo de trabajo? pues los titulares en las dependencias, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y la secretaria de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República… entonces alguien que lo represente, se estarán reuniendo cada determinado tiempo para hacer una valoración de los objetivos que nos planteamos”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cómo va la negociación de aranceles entre México y Estados Unidos?

Y dijo sigue la plática entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y otros funcionarios, para atender la solicitud de eliminación de barreras no arancelarias que anunció su homólogo Donald Trump en julio.

Sheinbaum Pardo comentó que en el acercamiento se tocó el tema de la detención de Ismael el Mayo Zambada, y aunque no se ahondó en ello, señaló que se hizo una nueva petición para otras extradiciones.

“Si hablamos de ese tema… porque lo planteó el secretario de Seguridad, porque había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, porque aumentaron los delitos… escuchó ya no se comentó sobre el tema, pero si escuchó, sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá… que ya en todo caso pues lo puede informar después el gabinete de seguridad y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad, a nosotros nos interesan casos muy relevantes para México, en donde se pide la deportación o extradición”.

¿Qué otros temas abordaron México y Estados Unidos?

También aclaró que se acordó mantener el respeto en aguas internacionales y negó que pudiera darse un ataque a embarcación mexicana como pasó contra Venezuela.

“Ellos respetan tanto la plataforma continental, como la zona económica, eso es muy importante. Ahí se acordó trabajo conjunto… en qué sentido, nosotros vigilamos nuestro territorio en el mar y cuando hay información, si ellos tienen información de qué hay un cargamento de droga, que va a entrar a nuestro territorio, pasan la información y nosotros operamos”.

La jefa del Ejecutivo Federal, reiteró que a Marco Rubio no le pidió un encuentro físico con Donald Trump y aprovechó para opinar sobre el viaje del líder del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno a Washington para evitar dijo el también senador, una narcodictadura.

“Fíjense nada más, está haciendo el ridículo la verdad, o sea ayer diciendo que el gobierno de México está vinculado con los narcos, y aquí Marco Rubio secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación… Ayer Gil Zuarth también en una entrevista en Fox diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta”.

Aseguró la Presidenta de México, que la oposición sólo demostró que lo que busca es que le vaya mal a México.

“¿Qué hubiera querido? que no hubiera habido un acuerdo, un entendimiento… la reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, la territorialidad, se está trabajando muy bien".

Claudia Sheinbaum también explicó que durante el encuentro de dos horas con el funcionario estadounidense, le reiteró la necesidad del reconocimiento de los migrantes mexicanos que cooperan con la economía estadounidense, sin embargo dijo, escuchó y refirió que seguirá el diálogo.

