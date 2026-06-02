Jubilados de San Lázaro exigen restitución de prestaciones retiradas en 2025

Jubilados de la Cámara de Diputados protestan frente al recinto de San Lázaro en demanda de que les restituyan sus prestaciones

Más de 500 trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados protestan frente al recinto parlamentario de San Lázaro para exigir que se les reintegre una prestación económica mensual que les fue retirada desde el año pasado sin previo aviso y que representa un gran porcentaje de sus ingresos pensionarios.

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¿Por qué protestan los jubilados de San Lázaro?

Los manifestantes, adultos mayores, denunciaron que la propia dirigencia sindical no ha defendido a los jubilados pese a que son ya varias veces que se manifiestan de manera pacífica y sin bloqueos en demanda de que se les reincorpore esta prestación económica mensual que fue un logro sindical desde hace más de 40 años y ahora de un plumazo lo eliminan.

La jubilada Alejandra Almorejo explicó la petición que han hecho a las autoridades administrativas de la Cámara de Diputados.

“Somos 534 familias que estamos bajo esta condición y venimos hoy a que se restituyan al cien por ciento nuestras prestaciones, es una prestación mensual y está estipulada bajo convenio sindical, con un convenio firmado bajo la Ley Federal del Trabajo, es un logro sindical desde hace 42 años para los jubilados, es un merecimiento por nuestra labor y nuestra entrega a la institución”. — Alejandra Almorejo, jubilada

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¿Qué demandan los trabajadores jubilados?

Otra de las jubiladas, la señora Carmen Cárdenas lamentó el trato que se les da a los jubilados de la Cámara de Diputados pues nadie les brinda apoyo a sus demandas, ni siquiera Irma Sánchez Aguilar, la secretaria general del sindicato de esta cámara del Poder Legislativo federal.

“Yo pido que Irma Sánchez Aguilar qué es la secretaria general pues que dé la cara, somos gente que trabajamos 40 años o más en esta Cámara de Diputados donde hacen las leyes y ahora son los primeros en violarlas, entonces pido que no se nos trate así”. — Carmen Cárdenas, jubilada

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¿Habrá una mesa de diálogo con las autoridades?

Estos trabajadores en retiro, fueron citados este martes a una reunión con las autoridades administrativas y la dirigencia sindical de la Cámara de Diputados para tratar de encontrar una solución a sus peticiones.

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