SCJN publica salario neto y asignaciones de ministras y ministros: 137 mil 131 pesos al mes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en su portal oficial el salario mensual neto que recibirán sus nueve ministras y ministros: 137 mil 131 pesos, cifra ligeramente menor a los 138 mil 290 pesos que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum, en apego a la Ley de Austeridad Republicana, que prohíbe a cualquier servidor público ganar más que la o el titular del Poder Ejecutivo.

Además, las ministras y ministros que iniciaron funciones el 1 de septiembre tendrán derecho a 287 mil 591 pesos netos anuales por concepto de aguinaldo, prima vacacional y asignaciones adicionales.

Ahorro millonario para el Poder Judicial

En su mensaje de apertura del periodo ordinario de sesiones, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que el ajuste en los salarios de los ministros permitirá un ahorro anual de 300 millones de pesos.

Asimismo, adelantó que abrirá un proceso de diálogo con funcionarios judiciales que perciben más que la Presidenta de la República y que han promovido juicios para mantener intactas sus remuneraciones. La meta, dijo, es que todas las percepciones del Poder Judicial cumplan el mandato constitucional y lograr un ahorro adicional de 800 millones de pesos al año.

