Nueva era en el Poder Judicial de Oaxaca: juicios rápidos y tribunales itinerantes

Una nueva era comienza en el Poder Judicial de Oaxaca con la llegada de seis mujeres y tres hombres a las magistraturas. Entre ellas se encuentra la magistrada Brisa Alvores Medina.

¿Qué esperar en la nueva era del Poder Judicial en Oaxaca?

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Karla Santillán’, la magistrada señaló que le dará prioridad a la agilización de los juicios. Su objetivo principal es cumplir con la exigencia constitucional de resolver los casos en un plazo máximo de seis meses.

Para lograrlo, planea implementar sesiones extraordinarias que permitan desahogar el gran volumen de trabajo de los tribunales.

“Sí va a ser mucho trabajo, pero pienso hacer sesiones extraordinarias para que podamos resolver los asuntos. Ya hay un número de asuntos aproximados que se resuelven por semana. También se ha verificado este número derivado a la productividad, al número de personas secretarias, a cómo se maneja un tribunal”. — Brisa Alvores Medina

Además de la celeridad, la magistrada busca acercar la justicia a las comunidades más apartadas del estado. Una de sus propuestas, parecida a la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es la creación de tribunales itinerantes.

#AsíLasCosasPM



Platicamos con Brisa Albores Medina, Magistrada por el XIII Circuito de Oaxaca, sobre los retos en esta inicio de la nueva era del Poder Judicial, con @KarlaSantillan_ por #WRadio



Foto: @EncuentroWRadio pic.twitter.com/r0gbJqwdwE — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) September 4, 2025

Consciente de la brecha digital en muchos municipios, donde la falta de acceso a internet impide la justicia digital, su plan es llevar su tribunal directamente a esos “olvidados sociales”.

¿Influyeron los ‘acordeones’ para la elección del nuevo Poder Judicial?

Al ser cuestionada sobre su aparición en los llamados acordeones en las elecciones, Alvores Medina negó conocer la información, y aseguró que su triunfo se debió a su labor en redes sociales, y que de hecho el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que tuvo más de 100 actividades.

“Desconozco si hubieron acordeones o las personas se inclinaron por esta información que estuvo circulando en toda la República Mexicana. Tú podrás ver mis redes sociales”. — Brisa Alvores Medina

Síguenos en Google News y consulta más información