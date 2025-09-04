¿Es verdad que hay toallas sanitarias femeninas contaminadas? Esto es lo que se sabe sobre la supuesta alerta

¿Es verdad que hay toallas sanitarias contaminadas? Esto es lo que se sabe sobre la supuesta alerta.

En los últimos días, en redes sociales ha circulado información sobre una supuesta alerta por toallas sanitarias contaminadas, así como videos en los que aparentemente mujeres sufren presuntos efectos por el uso de estos productos. Sin embargo, no existen alertas ni por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos ni de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en nuestro país, así lo dio a conocer la periodista Diana Leaños.

“Las mujeres se están muriendo por usar absorbentes contaminados. Las sustancias químicas letales presentes en los productos íntimos femeninos provocan una epidemia silenciosa de cáncer e infertilidad”, se escucha en los videos que circulan en TikTok. Incluso señalan que ya existen seis mujeres hospitalizadas en estado terminal en California a causa de estos productos, pero se trata de información totalmente falsa.

Por su parte, Rafael Carbajal, influencer y profesor del Tecnológico de Nacional de México, realizó pruebas con el fin de desmentir lo dicho en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Diputadas proponen eliminar el IVA a toallas femeninas y tampones

@soyrafacarbajal ❓ ¿De verdad las toallas sanitarias están contaminadas a contraluz? 🔦👀”. Seguro viste esos videos virales donde dicen que las toallas sanitarias se ven “sucias” si las pones a contraluz 😱. Las revisé al microscopio y ¿qué encontré? 👉 nada raro, solo fibras absorbentes (lo que deben tener).No te dejes engañar por lo que ves internet 😉😉😉 🔬✨. #aprendeentiktok #rafacarbajal #ciencia ♬ KPOP nimble dance Korea(1156755) - Burning Man

El estudio de la Profeco en 2020

Es muy importante aclarar que las toallas sanitarias no son peligrosas. Al contrario, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó en marzo de 2020 un estudio comparativo de estos productos a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en donde se evaluaron 51 artículos de diferentes marcas de toallas sanitarias femeninas y la gran mayoría obtuvo calificaciones de buenas a excelentes.

Principalmente, destacó que la composición de estos productos estaba conformada por materiales de origen natural y absorbentes sintéticos que cumplen con los estándares de calidad y seguridad para su uso.

TE PUEDE INTERESAR: Kits menstruales para niñas de primaria y secundaria en CDMX 2025: qué incluyen y cuándo se entregarán