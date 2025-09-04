Beca de Exención en Edomex 2025: Requisitos para tener el descuento TOTAL en la colegiatura de escuelas particulares

¿Cómo te caería un descuento en el pago de la colegiatura? Ya sea que tu hijo o hija curse preescolar o incluso posgrado en escuelas particulares del Estado de México, podrán solicitar la Beca de Exención Edomex, con el chance de obtener desde un descuento parcial hasta la exención total en el pago de colegiaturas, un apoyo que alivia cualquier bolsillo.

A continuación, te contamos cuáles son los requisitos, fechas de registro y todos los detalles para que puedas solicitarla.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de exención en Edomex?

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, pueden participar estudiantes inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex. Es decir, desde preescolar, primaria y secundaria, hasta bachillerato, técnico, nivel superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de exención en Edomex?

Requisitos de la Beca de Exención en el Edomex

Para pedir la beca, los interesados deben de:

Comprobar residencia en el Estado de México.

No contar con otra beca pública o privada al momento de la solicitud.

Ser alumno regular y tener un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior (no aplica para preescolar ni para quienes inicien primer grado de primaria).

Registrar la solicitud en línea a través de la página: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.

Entregar la documentación que corresponda al nivel educativo del solicitante, de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria.

Requisitos de la Beca de Exención en el Edomex para escuelas particulares.

Fechas de registro para la Beca de Exención

El calendario de registro se organiza según el nivel educativo y la inicial del apellido del estudiante:

Preescolar de la A a la Z: 3, 4 y 5 de septiembre de 2025.

Primaria de la A a la Z: del 8 al 23 de septiembre de 2025.

Secundaria, bachillerato, técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado de la A a la Z: 24, 25 y 26 de septiembre de 2025.

Resultados de la Beca de Exención en el Edomex

De acuerdo con la convocatoria, el Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.

Toma en cuenta que cada aspirante deberá verificar el resultado con el número de folio que se asigna por el sistema al momento del registro.

