Beca de Aprovechamiento 2025: ¿Quiénes pueden registrarse a convocatoria en el Edomex?
Conoce los requisitos, fechas y documentos para el registro
Oficialmente este lunes arrancó el nuevo ciclo escolar para miles de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Tras unas largas y merecidas vacaciones, los alumnos regresan a clases con energías renovadas para continuar con sus actividades académicas.
Como lo hemos adelantado en otras ocasiones, septiembre llega con varios programas y becas que abren su registro. En esta ocasión, hablamos de una convocatoria específica en el Estado de México, es decir, la beca de aprovechamiento para el ciclo escolar 2025-2026.
¿Quiénes pueden participar en la Beca de aprovechamiento en Edomex?
A través de sus redes sociales, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) anunció la convocatoria dirigida a los hijos de docentes afiliados.
Podrán concursar aquellos que en este ciclo escolar hayan iniciado segundo de primaria, secundaria, bachillerato o nivel superior.
¿Qué requisitos pide la Beca de Aprovechamiento?
De acuerdo con el SMSEM, los estudiantes interesados deberán haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025 y acreditar su inscripción al ciclo escolar 2025-2026.
TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2025: Fecha del primer MEGAPUENTE de septiembre para estudiantes de educación básica
¿Cuándo es el registro en el Estado de México?
El proceso se realizará de manera presencial en las casas sindicales de las 14 regiones del SMSEM:
- Del 4 al 6 de septiembre: registro y entrega de documentos para estudiantes de primaria y secundaria.
- Del 22 al 24 de septiembre: registro para bachillerato y educación superior.
Documentos para registrarse a la Beca por Aprovechamiento en Edomex
Al momento del registro será necesario llevar original y dos copias de la siguiente documentación:
- Solicitud debidamente requisitada, expedida por el SMSEM.
- Último comprobante de percepciones y deducciones del docente afiliado.
- Copia certificada del acta de nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la tutoría (expedida a partir de 2020).
- Para educación básica: boleta de evaluación del ciclo escolar 2024-2025.
- Identificación vigente del servidor público docente (INE con fotografía y firma).
- Constancia de inscripción al ciclo escolar 2025-2026, expedida por la institución educativa, con firma autógrafa o electrónica, código QR o sello oficial, especificando grado y ciclo escolar.
En el caso de los estudiantes de media superior y superior necesitarán un historial académico, boletas o documento equivalente de los dos últimos semestres, tres cuatrimestres o cuatro trimestres del ciclo 2024-2025, sin materias reprobadas, extraordinarios o recursadas, con firma y código QR.
TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez 2025: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato