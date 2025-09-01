Beca de Aprovechamiento 2025: ¿Quiénes pueden registrarse a convocatoria en el Edomex? / Paco Navarro

Oficialmente este lunes arrancó el nuevo ciclo escolar para miles de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Tras unas largas y merecidas vacaciones, los alumnos regresan a clases con energías renovadas para continuar con sus actividades académicas.

Como lo hemos adelantado en otras ocasiones, septiembre llega con varios programas y becas que abren su registro. En esta ocasión, hablamos de una convocatoria específica en el Estado de México, es decir, la beca de aprovechamiento para el ciclo escolar 2025-2026.

¿Quiénes pueden participar en la Beca de aprovechamiento en Edomex?

A través de sus redes sociales, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) anunció la convocatoria dirigida a los hijos de docentes afiliados.

Podrán concursar aquellos que en este ciclo escolar hayan iniciado segundo de primaria, secundaria, bachillerato o nivel superior.

¿Qué requisitos pide la Beca de Aprovechamiento?

De acuerdo con el SMSEM, los estudiantes interesados deberán haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025 y acreditar su inscripción al ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo es el registro en el Estado de México?

El proceso se realizará de manera presencial en las casas sindicales de las 14 regiones del SMSEM:

Del 4 al 6 de septiembre: registro y entrega de documentos para estudiantes de primaria y secundaria.

Del 22 al 24 de septiembre: registro para bachillerato y educación superior.

Documentos para registrarse a la Beca por Aprovechamiento en Edomex

Al momento del registro será necesario llevar original y dos copias de la siguiente documentación:

Solicitud debidamente requisitada, expedida por el SMSEM.

Último comprobante de percepciones y deducciones del docente afiliado.

Copia certificada del acta de nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la tutoría (expedida a partir de 2020).

Para educación básica: boleta de evaluación del ciclo escolar 2024-2025.

Identificación vigente del servidor público docente (INE con fotografía y firma).

Constancia de inscripción al ciclo escolar 2025-2026, expedida por la institución educativa, con firma autógrafa o electrónica, código QR o sello oficial, especificando grado y ciclo escolar.

En el caso de los estudiantes de media superior y superior necesitarán un historial académico, boletas o documento equivalente de los dos últimos semestres, tres cuatrimestres o cuatro trimestres del ciclo 2024-2025, sin materias reprobadas, extraordinarios o recursadas, con firma y código QR.

