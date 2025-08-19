CDMX instalará 30 mil cámaras de seguridad como parte del programa Ojos que te cuidan

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se adquirieron 30 mil 400 cámaras de seguridad, además de 15 mil 200 tótems que se van a instalar en la Ciudad de México como parte del programa “Ojos que te cuidan”.

Con ello se garantiza que “podamos tener mejor prevención y mejor atención en el tema de seguridad”, señaló.

“Con estas cámaras tendremos 113 mil 814 videocámaras en la ciudad. Es un gran crecimiento en este primer año y eso ha implicado 345 millones 681 mil pesos”, indicó.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

Estrategia de videovigilancia en CDMX

Es muy importante decir, agregó, “que con estas videocámaras la Ciudad de México tiene más videocámaras y se posiciona como la ciudad más video vigilada de América”.

TE PUEDE INTERESAR: FGR asegura drogas, armas y laboratorios clandestinos en Sinaloa y Sonora

https://wradio.com.mx/2025/08/19/fgr-asegura-drogas-armas-y-laboratorios-clandestinos-en-sinaloa-y-sonora/

De esta manera, dijo, se fortalece la estrategia de seguridad y se garantiza que la población tenga oportunidad de auxilio inmediato ante cualquier emergencia.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

Estas serán colocadas en los espacios públicos de las 16 alcaldías, dando prioridad a las zonas más alejadas del centro.

“A partir de hoy estaremos colocando las videocámaras en los lugares más importantes de la ciudad; a veces se privilegiaba tener videocámaras céntricas y se abandonaba un poco las periferias. Hoy las periferias también serán fortalecidas por las videocámaras, queremos que todas las zonas más lejanas o de difícil acceso tengan el mismo derecho a la ciudad”.

Ampliar

Tecnología de última generación

La mandataria capitalina indicó que también están buscando acuerdos con los ciudadanos que cuenten con cámaras en sus domicilios o comercios para que les permitan usar sus grabaciones cuando lo requiera la autoridad.

En el anuncio, el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, informó que cada tótem tendrá dos cámaras de última generación. Una es fija y la otra movible con la más alta tecnología para realizar movimientos tanto a la izquierda como a la derecha, en vertical y además hacer “zoom” para acercar o alejar la imagen.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

En la Ciudad de México hay actualmente 83 mil 414 cámaras de video. Con las nuevas se confirma un crecimiento de 36 por ciento.

Próximamente habrá un segundo paquete de cámaras nuevas que se van a destinar al Metro capitalino.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la presentación del programa "Ojos de la Ciudad de México" e instalación de Tótems. https://t.co/HiRwbAkq7j — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 19, 2025

RSU

Síguenos en Google News y encuentra más información