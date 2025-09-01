En CDMX se invierte en movilidad y bacheo, asegura el secretario de gobierno

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Karla Santillán’, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, ofreció un panorama detallado sobre los avances en seguridad, movilidad y servicios urbanos.

Cravioto destacó una reducción histórica en los delitos de alto impacto y dio detalles de los proyectos importantes de infraestructura.

Seguridad en la CDMX: delitos a la baja

En cifras presentadas por el funcionario, la capital del país ha experimentado una disminución del 60% en delitos de alto impacto en comparación con 2019, y un 13% menos que el año anterior. El homicidio doloso, un indicador clave, ha bajado de 2.4 a 2.1 casos diarios.

Cravioto también hizo hincapié en el combate a la extorsión. Gracias a las modificaciones a la ley, se ha logrado la detención de más de 500 generadores de violencia.

Movilidad y mantenimiento urbano en la capital

En el ámbito de la movilidad, el secretario habló sobre el inicio de la construcción de cuatro nuevas líneas de Cablebús que beneficiarán a zonas periféricas como Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpa Alta y Tláhuac, facilitando el transporte diario de miles de personas.

En cuanto al Metro de la CDMX, informó que el mantenimiento de la Línea 1 está por concluir, y que las obras continuarán en la Línea 3.

Un punto de gran relevancia es la construcción de la ciclovía Tlalpan, que unirá el Zócalo con Periférico. Cravioto aclaró que esta obra, aunque pasa por el Estadio Azteca, no es exclusiva para el Mundial de Fútbol, sino que busca optimizar la movilidad en la ciudad, y que de hecho se trata de la ciclovía más larga de la ciudad.

“Están pensadas en ayudar a la movilidad o a otras necesidades que tienen todos los capitalinos y en particular gente que vive alrededor, en los pedregales, ahí cerca del Estadio Azteca”. — César Cravioto

Mantenimiento urbano: Baches, coladeras y lluvias

El secretario aclaró el accidente en el Maratón de la CDMX, explicando que no fue un bache, sino una coladera que causó el incidente.

“Este fue una coladera que se tapó, pero que quedó un bordito y pues como iban en sus sillas de ruedas, estas que van muy rápido por la competencia, pues desafortunadamente tuvieron este accidente, que además no es el primer accidente que hay en un maratón de la Ciudad de México”. — César Cravioto

Sobre los baches, Cravioto aseguró que, a pesar de la intensa temporada de lluvias, el gobierno de la ciudad trabaja todas las noches en el bacheo de 10 kilómetros lineales en vialidades primarias.

Subrayó que la responsabilidad del mantenimiento de las calles de las colonias recae en las alcaldías, mientras que la Secretaría de Obras se enfoca en las vías principales. Anunció que, una vez que termine el periodo de lluvias, se reencarpetarán las vialidades que lo requieran.

