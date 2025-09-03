Sheinbaum informó que durante su reunión con Marco Rubio abordará temas como migración, comercio y seguridad
La Presidenta reafirmó que hay una buena relación con EU previo a su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio
Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, durante el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablará del acuerdo de seguridad, migración,y comercio internacional, que lleva por nombre ”Programa de Cooperación" sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.
“Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial (...) Vamos a hacer una presentación de los logros de la <b>estrategia de seguridad</b> en que hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestras soberanías",— Señaló
TE PUEDE INTERESAR: “El Mayo” pasará el resto de sus días en la cárcel, asegura Pam Bondi
SHN