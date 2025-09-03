Sheinbaum informó que durante su reunión con Marco Rubio abordará temas como migración, comercio y seguridad

El 2 de septiembre llegó a la CDMX, Marco Rubio a su reunión con Claudia Sheinbaum para hablar de migración y seguridad

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, durante el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablará del acuerdo de seguridad, migración,y comercio internacional, que lleva por nombre ”Programa de Cooperación" sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

“Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial (...) Vamos a hacer una presentación de los logros de la <b>estrategia de seguridad</b> en que hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestras soberanías", — Señaló

TE PUEDE INTERESAR: “El Mayo” pasará el resto de sus días en la cárcel, asegura Pam Bondi

#ReporterosW | Alistan Conferencia de Prensa que ofrecerán el secretario de Estado de EU, #MarcoRubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.



📹: Verónica Méndez.

🔴https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/PjKSzoEEkM — W Radio México (@WRADIOMexico) September 3, 2025

SHN