Claudia Sheinbaum afirma entendimiento con EU previo a reunión con Marco Rubio

Siempre se buscará buen entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum a unas horas de recibir en Palacio Nacional al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

En la mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre los amagos de su homólogo estadounidense Donald Trump para actuar en suelo mexicano contra el crimen organizado, a lo que recordó que el tema será abordado con el diplomático norteamericano.

“Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento, mañana viene el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y se está trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información: si ellos tienen información de delincuencia organizada en México la podemos recibir nosotros, si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben”.

Críticas de Trump y de la oposición

Cuestionada sobre el mensaje de Trump, quien aseguró que la mandataria mexicana es elegante y hermosa, pero que México está dirigido por cárteles, Sheinbaum se limitó a señalar que su gabinete de seguridad hace su trabajo.

“No es cierto, no es cierto, va muy bien el gabinete de seguridad, está haciendo muy buen trabajo la verdad… nosotros vamos a buscar siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, siempre, y el entendimiento al que estamos llegando es bueno porque es en un marco de respeto, siempre”.

Recordó también que el senador estadounidense Ted Cruz solicitó a México aceptar el despliegue de tropas de su país, lo cual fue rechazado y se le explicó la complejidad de la delincuencia organizada.

En la misma conferencia respondió a las críticas de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, quien pidió responsabilidad en el encuentro con Rubio y cuestionó la cercanía de México con Venezuela.

“La oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco asidero, cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades, cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad, no tienen argumentos. Entonces, al no tener argumentos se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo, por eso les digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen y que si tienen un proyecto lo presenten porque su proyecto de nación es regresar al pasado”.

Reunión con Marco Rubio

Respecto a si pedirá a Rubio que fiscales mexicanos interroguen a delincuentes como Ismael “El Mayo” Zambada, Sheinbaum respondió que no es un tema del encuentro, aunque no lo descartó.

Finalmente, recordó que este miércoles Marco Rubio estará a las 10:00 horas en Palacio Nacional y ofrecerá una conferencia conjunta en la cancillería junto a Juan Ramón de la Fuente.

