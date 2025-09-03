Palenque de Culiacán 2025 es cancelado por inseguridad: ¿Cómo se hará el reembolso?

El 9 de septiembre de 2024 se desató una "narcoguerra" entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa después de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos.

El Palenque de Culiacán 2025, una de las festividades más esperadas de la Feria Ganadera de Sinaloa, fue cancelado por segundo año consecutivo debido a la inseguridad generada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, que se desató el 9 de septiembre de 2024 luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Segundo año sin el Palenque de Culiacán

A través de un comunicado oficial, los organizadores anunciaron la cancelación definitiva de los conciertos programados para este Palenque de Culiacán 2025.

“Derivado de la situación de inseguridad que atraviesa nuestra ciudad y nuestro estado, lamentamos informarles que hemos llegado a la difícil decisión de no llevar a cabo las festividades del Palenque de Culiacán este 2025”. —

Se informó que la medida fue tomada en coordinación con la Feria Ganadera, agencias de artistas, managers y autoridades gubernamentales, priorizando la seguridad de asistentes, trabajadores y de quienes hacen posible la realización del espectáculo.

“Esperamos que pronto cambie esta situación para poder llevar a cabo conciertos y festividades, siempre salvaguardando la seguridad de todos”, concluye el escrito. —

¿Cómo será el reembolso de boletos del Palenque de Culiacán 2025?

Los organizadores aclararon que se implementará un proceso de reembolso para las personas que habían adquirido boletos correspondientes al año pasado.

Los detalles sobre devoluciones, plazos y procedimientos se darán a conocer en los próximos días a través de las redes sociales oficiales del Palenque.

