Ataque en panadería deja seis muertos en el centro de Colima

En Colima fueron asesinadas 6 personas en la panadería “El Pichón”, ubicada en la avenida Javier Mina, zona centro del estado. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas mientras trabajaban en la producción de pan. El ataque generó reacciones por parte de las autoridades y la población.

TE PUEDE INTERESAR: Caen nueve integrantes de la banda delictiva ‘M4’, ligada al CJNG, en operativos en Edomex

Reacción de los propietarios y comunidad

Los propietarios del negocio dieron a conocer en redes sociales, que lamentablemente, en la madrugada de hoy martes 2 de septiembre, han sido víctimas de la inseguridad en su negocio familiar…”No hay palabras para expresar este acontecimiento”.

“A nuestros clientes y amigos, les agradecemos su preocupación y sus muestras de cariño y les pedimos humanidad y empatía ante esta terrible situación. En consecuencia, nuestra producción también ha sido afectada y el día de hoy no podremos entregar sus pedidos como normalmente lo hacemos en sus casas y negocios. Atentamente, <b>Panadería El Pichón</b>” — Se lee en la publicación

Autoridades confirman el ataque

La Secretaría de Seguridad Pública(SSP) del Gobierno del estado de Colima confirmó el ataque en la panadería y la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad reconoció el ataque e informó que las instituciones que la conforman trabajan de manera coordinada para dar con las personas responsables.

Pidieron a la población que denuncien de manera anónima a las líneas 911 o 089 para dar con los responsables.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las fuerzas armadas y del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Colima, apoyan con seguimiento a las labores de investigación inmediatas realizadas por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).