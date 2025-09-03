Dos tornados Chiapas sorprenden a San Cristóbal y provocan daños materiales

La tarde de este 3 de septiembre dos tornados sorprendieron a los habitantes y visitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, causando pánico y daños materiales.

#ÚltimaHora | La formación de un “tornado” ha dejado severas afectaciones esta tarde en San Cristóbal de las Casas.



Las autoridades en Chiapas han iniciado con un operativo en el centro de la ciudad ante el reporte de personas atrapadas bajo techos de lámina y estructuras que… pic.twitter.com/EXc6AwZnUh — W Radio México (@WRADIOMexico) September 3, 2025

¿Qué medidas se tomaron ante los tornados en Chiapas?

Elementos de Seguridad y Protección Civil realizan recorridos para descartar personas lesionadas, mientras una fuerte lluvia con viento y granizadas continúa azotando la ciudad.

Las autoridades en Chiapas iniciaron un operativo en el centro de la ciudad, ante el reporte de personas atrapadas bajo techos de lámina y estructuras que fueron arrancadas por los fuertes vientos. Hasta el momento, no se tiene registro oficial de personas lesionadas.

Previo a ello, el Sistema Estatal de Protección Civil notificó que activó un monitoreo constante por los fuertes vientos registrados en San Cristóbal de las Casas.

“Elementos de Protección Civil se encuentran en la zona, aplicando protocolos de ayuda a la población ante las afectaciones reportadas. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y extremar precauciones”. —

En su más reciente reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en el norte, centro y sur de Chiapas se registrarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, con vientos fuertes de 30 a 50 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

¿Qué hacer en caso de tornado?

En caso de un tornado, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda lo siguiente:

Busque refugio si ve signos de un tornado. Algunas veces los tornados aparecen rápidamente y no hay tiempo de emitir un aviso.

Si se encuentra en casa, vaya al sótano o a una habitación interior que no tenga ventanas.

Si se encuentra en un centro comercial, sala de cine o gimnasio, vaya al piso más bajo del edificio y manténgase alejado de las ventanas.

Si se encuentra en un vehículo, NO trate de ganarle la carrera a un tornado.

Si se encuentra en el exterior cuando se acerque un tornado, busque refugio inmediatamente.

Síguenos en Google News y encuentra más información