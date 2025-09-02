Ritual del bastón de mando es un instrumento político creado por el Estado mexicano: Joaquín Galván

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Con ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando; así inicia la nueva era de la SCJN

En entrevista con Gabriela Warkentin, Joaquín Galván señaló que lo que se presenta como un ritual indígena en actos oficiales de la 4T es en realidad una construcción del Estado mexicano.

“Lo que vimos ayer y hemos estado viendo replicado en el todo el ejercicio de la 4T desde que llego Obrador me parece importante señalar lo identitario propio de una comunidad y otro lo que nos esta presentado el Estado mexicano como ritual indígena”.

El activista agregó que el bastón de mando se ha convertido en un instrumento político y de control, al ser un concepto nuevo creado por el Estado de forma errónea.

La politización y neocolonización de lo indígena: "lo que estamos viendo ahí representado no es necesariamente un ritual indígena, es un ritual desde la concepción del Estado", @quinomixe, sobre la ceremonia de purificación de la @SCJN.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/R0n54IM6zn — Así Las Cosas (@asilascosasw) September 2, 2025

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Tradiciones íntimas, no exhibidas

Galván explicó que los verdaderos rituales de las comunidades indígenas no son públicos ni tienen una función social de exhibición.

“Son íntimos, comúnmente solo los presencia la familia, aún en fiestas patronales. No andan exhibiendo ese criterio, no es importante dentro de estas manifestaciones”, afirmó.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Finalmente, advirtió que lo ocurrido con el bastón de mando guarda similitudes con el uso de la Virgen de Guadalupe y otros símbolos durante la colonización.“Vemos una nueva jugada, esta neocolonización”, sentenció.

Síguenos en Google News y encuentra más información