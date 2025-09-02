Morena busca controlar el Poder Electoral y pone en riesgo la democracia: Manuel Añorve

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La toma de protesta de los integrantes del Poder Judicial y el posicionamiento del PRI ante el primer informe de Claudia Sheinbaum

En entrevista con Gabriela Warkentin, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve, explicó que la ausencia de su bancada en la ceremonia de la Suprema Corte fue un acto de congruencia.

Recordó que su partido se ha opuesto al control absoluto de Morena y alertó sobre sus consecuencias:

“Tienen el Poder Ejecutivo, el Legislativo que no ganaron en las urnas, hoy el Judicial y ahora quieren el electoral; es autoritario y peligroso para la democracia”.

Añorve cuestionó el proceso de designación de ministros, señalando que muchos fueron elegidos por cercanía con el gobierno y no por experiencia.

Críticas a Morena y postura del PRI en reformas

El senador sostuvo que el PRI seguirá siendo crítico ante los excesos de la 4T y desmintió las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el 90% de abasto de medicamentos en servicios públicos:

“Son verdades a medias… no podemos quedarnos callados”.

Sobre una posible alianza con otros partidos, descartó un bloque opositor formal, pero anticipó que el PRI y el PAN votarán en contra de la reforma electoral impulsada por Morena.

“Ante los hechos debemos actuar con responsabilidad y decir las cosas como son”, concluyó Añorve.

