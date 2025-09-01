;

Nuevos ministros SCJN: Arranca transformación histórica con toma de protesta y cambios estructurales

La SCJN inicia una nueva era con la toma de protesta de nueve ministros elegidos por voto popular, reducción de su estructura y un nuevo límite salarial.

Alejandra Pérez Molina

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este 1 de septiembre una transformación histórica con la toma de protesta de nueve nuevos ministros elegidos por voto popular, marcando el arranque de una etapa inédita en la vida del máximo tribunal del país.

La jornada comenzó a las 05:00 horas con una ceremonia de “purificación” de las instalaciones, dirigida por comunidades indígenas. Posteriormente, en Cuicuilco, se consagraron los bastones de mando que serían entregados a los nuevos integrantes, quienes juraron su cargo en una ceremonia a las 19:30 horas frente a la SCJN.

El presidente electo de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra electa Lenia Batres, durante la ceremonia de “consagración’ de bastones de mando en la zona arqueológica de Cuicuilco, en la Ciudad de México.

¿Quiénes son los nueve ministros de la SCJN?

Los nuevos integrantes que conforman la renovada corte son:

  • Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente)
  • María del Carmen Alanís Figueroa
  • Arturo de la Cruz Morales
  • Blanca Azucena García Olvera
  • Alejandro Ramírez Torres
  • Isabel Cristina Flores Pérez
  • Jorge Luis Hernández Castro
  • Laura Angélica Sánchez Rivas
  • José Antonio López Pérez.

Además de esta designación, también tomaron protesta dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de salas regionales y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.

Cambios estructurales en la Suprema Corte

Con esta renovación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación redujo su número de integrantes de 11 a 9 y eliminó las salas Primera y Segunda, con el fin de agilizar su funcionamiento. También se estableció un nuevo límite salarial para alinear las percepciones de los ministros con la política de austeridad republicana.

Otro cambio visible está en la imagen institucional: el logo de la SCJN ahora incluye un bastón de mando junto al águila juarista, símbolo que refuerza la nueva etapa del máximo tribunal.

