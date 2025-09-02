¿Quién es Kenia López Rabadán? Trayectoria y estudios de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López, nueva diputada presidenta de la Cámara de Diputados durante el segundo año de ejercicio de LXVI Legislatura. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Prometiendo responsabilidad y apertura, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán asumió como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el segundo año de la LXVI Legislatura 2025-2026.

¿Por qué eligieron a la panista Kenia López como presidenta de la Cámara de Diputados?

La ley establece que la segunda fuerza política debe elegir al presidente de la Mesa Directiva durante el segundo año, con la aprobación de dos terceras partes de los legisladores.

Al inicio, la bancada de Morena tuvo sus reservas sobre el nombramiento de Kenia López Rabadán, ya que es una de las voces más críticas de la oposición.

Sin embargo, Morena logró un acuerdo con Acción Nacional, quien también había propuesto también a Margarita Zavala y Federico Döring, que la facción oficialista consideró inviables por su relación “con el fraude electoral de 2006″ y “los videoescándalos”.

¿Qué estudió Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados?

López Rabadán nació el 25 de octubre de 1974 en la Ciudad de México. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió de 1991 a 1994 en la Facultad de Derecho.

Durante toda su carrera política ha militado en el PAN.

1995 - 1997 Dos diplomados en Técnica Legislativa Argumentación Jurídica e Interpretación Constitucional; y Administración Pública.

2000 Diputada federal suplente en la LVIII Legislatura

en la LVIII Legislatura 2006 - 2009 Fue diputada local en IV legislatura de la ALDF, presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Administración Pública Local.

en IV legislatura de la ALDF, presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Administración Pública Local. 2010 - 2012 Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

por la Universidad Panamericana. 2016 - 2017 Diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

2022 Buscó la candidatura del PAN para el gobierno de la Ciudad de México .

. 2023 Doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.

en el Instituto Nacional de Administración Pública. 2024 Diputada Federal del Congreso de la Unión por el Partido Acción Nacional.

Con una trayectoria de casi 26 años es como la legisladora Kenia López Rabadán asumió la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados este este 2 de septiembre de 2025.

