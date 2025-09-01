Por ley el PAN presidirá Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y será encabezada por una mujer: Elías Lixa

No hay acuerdo para presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

“En la Cámara estamos en un proceso de diálogo en los márgenes que nos permite la ley para poder construir un acuerdo que le dé estabilidad e institucionalidad a la Cámara de Diputados”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, informó que les corresponde presidir la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, es un hecho político y legal y esperan sea encabezada por una mujer, así lo han establecido a través de diálogos internos.

“Estamos terminando mesa directiva encabezada por un hombre… estoy convencido es el diálogo el camino, se concretará una presidenta de la Mesa, estoy convencido así será”, dio a conocer.

Lixa comentó que la composición de la Cámara de Diputados lo hace complejo, más cuando por ley le toca presidir a un grupo parlamentario distinto a quien tiene la mayoría.

“Esa complejidad nos ha llevado a esta situación, pero la verdad estamos construyendo con mucho diálogo y buscando no se crispen los ánimos de la Cámara de Diputados, se han distinguido momentos críticos y debemos salir adelante con respeto y orden”, dijo.

Presidencia de la Mesa Directiva, un mandato legal

El legislador recordó que la norma establece la rotación de la presidencia, lo que en este periodo corresponde a Acción Nacional. Destacó que el acuerdo de que sea una mujer quien encabece la Mesa Directiva refleja el compromiso del partido con la representación paritaria.

PAN y su postura frente al Poder Judicial

Sobre si el PAN va a participar en las actividades programadas para hoy por el cambio de Poder Judicial, señaló que estarán en la sesión del Congreso General a las cinco de la tarde. Lo relacionado al Poder Judicial les corresponde a los senadores, y puntualizó que Ricardo Anaya solicitó dar un mensaje.

Síguenos en Google News y mantente informado