PAN presenta candidaturas para presidir mesa directiva de Cámara de Diputados

Confirmó la bancada del Partido Acción Nacional la propuesta para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones-

¿QUIÉNES SON SUS CANDIDATOS PARA LA MESA DIRECTIVA?

Las candidaturas para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro son Margarita Zavala, Kenia López, Germán Martínez y Federico Döring.

CIUDAD DE MÉXICO, 31AGOSTO2025.- Las y los candidatos del PAN para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Germán Martínez y Federico Doring, posan para una fotografía luego del anuncio de sus postulaciones. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

Estos nombres, al parecer no es del todo agrado de Morena y aliados.

En conferencia de prensa y en medio de aplausos el coordinador de la bancada panista, José Elías Lixa, indicó que las y los candidatos fueron determinados en la reunión plenaria que los legisladores tuvieron en Jalisco por lo que se darán a conocer en la Junta de Coordinación Política previa a la sesión.

PAN PIDE PRÓRROGA DE DOS HORAS PARA TRABAJOS

AL asegurar que no se encuentra angustiado, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, dio a conocer que solicitó una prórroga de dos horas para iniciar los trabajos.

Al momento, en San Lázaro al parecer no hay acuerdo para elegir a uno de los cuatro panistas, todo indica que estará cinco días más, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, al frente de la Mesa Directiva, sin embargo, siguen los diálogos en la Junta de Coordinación Política.

