Beca Benito Juárez 2025: ¿Qué documentos digitalizar para registrarse al programa y recibir mil 900 pesos?

Beca Benito Juárez 2025: Conoce qué documentos digitalizar para registrarse al programa y recibir mil 900 pesos.

La Beca Benito Juárez es uno de los programas más importantes para estudiantes de educación media superior en el país, y, aunque todavía no hay fecha que nos permita saber cuándo se abrirá el registro, las autoridades ya presentaron los primeros documentos digitales que deberás tener a la mano para inscribirte.

Recuerda que el apoyo que da este programa consiste en mil 900 pesos bimestrales, que se entregan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta por un máximo de 40 meses, siempre y cuando sigas inscrito y con tus estudios en curso.

Por eso, aquí te decimos qué documentos necesitas digitalizar y en qué formato.

¿Qué documentos digitales se necesitan para registrarte a la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los documentos que tendrás que tener a la mano son:

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Identificación oficial vigente de tu madre, padre, tutora o tutor (si eres menor de edad).

Además, aunque no está confirmado todavía, en convocatorias anteriores también se pidió el comprobante de estudios, por lo que es recomendable que lo tengas escaneado en caso de que lo vuelvan a solicitar.

Todos los documentos deben estar en formato PDF o JPG, ya que después tendrás que subirlos a la plataforma.

Beca Benito Juárez: ¿Cuáles son los documentos para hacer el registro en línea en 2025? Ampliar

¿Cómo me registro en línea a la Beca Benito Juárez?

Anteriormente, ya hemos aclarado que para poder hacer tu trámite es muy importante que tengas una Cuenta Llave MX, ya que con ella podrás completar todo el registro en línea. Así la puedes crear:

Entra a llave.gob.mx y da clic en Crear cuenta .

y da clic en . Ingresa tu CURP, código postal, correo electrónico y número de celular.

Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, la cual debe de tener na letra minúscula, una mayúscula y un número.

Confirma tus datos con el correo y SMS que te enviarán.

Con esto ya tendrás lista tu Cuenta Llave MX y los documentos necesarios para registrarte en la Beca Benito Juárez cuando se abra la convocatoria.

