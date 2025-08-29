Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Registro para estudiantes de nuevo ingreso y tener el apoyo de útiles y uniformes

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Esta es la fecha que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso en septiembre.

El registro para alumnos de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar empieza el en septiembre y si quieres inscribir a tu hijo en este programa, ya sea que vaya a entrar en preescolar, primaria o secundaria, aquí te contamos cómo hacerlo y qué documentos necesitas para recibir el apoyo anual de uniformes y útiles escolares.

Hace unos días, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México dio a conocer los detalles de la convocatoria, así que toma nota para que no se te pase la fecha.

Así puedes registrarte a Mi Beca para Empezar si eres de nuevo ingreso

Para evitar contratiempos el primer día de registro, sigue estos pasos:

Crea tu Cuenta Llave CDMX en llave.cdmx.gob.mx con tus datos como madre, padre o tutor.

Una vez creada, entra a: registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

Captura los datos del beneficiario (tu hijo o hija).

Confirma y guarda el folio de registro.

Y listo, así de sencillo podrás inscribir a tu hijo en el programa.

Convocatoria Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Cómo hacer el registro en línea si soy de nuevo ingreso?

Documentos para registrarse a Mi Beca para Empezar en septiembre 2025

Para hacer el trámite deberás tener a la mano:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

CURP del beneficiario (tu hijo o hija).

