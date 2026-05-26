Demandas y datos filtrados: Las presiones que encara MCCI en su primera década

La libertad de expresión y el periodismo de investigación en México enfrentan un panorama alarmante, marcado por la violencia y la pérdida de herramientas institucionales, señaló María Amparo Casar presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que conmemora su primera década de existencia.

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¿Qué denunció MCCI sobre las presiones contra periodistas?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, María Amparo Casar detalló una larga lista de presiones que han enfrentado, desde demandas civiles, administrativas y penales en su contra y de sus colaboradores, hasta la revelación ilegal de datos personales de proveedores y donantes en las conferencias matutinas presidenciales.

A pesar de que el actual gobierno federal utilizó las investigaciones de MCCI durante su etapa de campaña para señalar la corrupción de administraciones pasadas, Casar lamentó que hoy la organización sea tachada de partidista o neoliberal.

Al aire // @MXvsCORRUPCION cumple 10 años.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo a través de @WRADIOMexico junto a María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra La Corrupción. pic.twitter.com/Fc9ewqq3ks — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 27, 2026

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¿Qué instituciones considera debilitadas?

Asimismo, alertó sobre el retroceso en los índices de libertad de expresión y las crecientes dificultades para acceder a información pública, agravadas por el debilitamiento de los órganos garantes y la Auditoría Superior de la Federación, instituciones que antes permitieron revelar casos emblemáticos como la Estafa Maestra.

La presidenta ejecutiva de MCCI advirtió que la reducción de mecanismos institucionales y de acceso a datos públicos limita el trabajo de investigación y transparencia, además de dificultar el seguimiento de posibles actos de corrupción en el país.

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