¡Back To School en el mundo! Así se vive el regreso a clases en México, Japón, Francia y más

¿Cómo viven otros países el regreso a clases? Desde mochilas que duran seis años hasta conos gigantes llenos de dulces, así se celebra el regreso a la escuela en distintas partes del mundo. Spoiler: no todos empiezan en septiembre... y en Japón la mochila puede ser más cara que un iPhone.

Hoy Martha Debayle discute en W Radio cómo se vive el regreso a clases en el mundo, pues en la actualidad, entran cerca de 24 millones de estudiantes en el mundo a la escuela cada 1 de septiembre.

¿Cómo se vive el ‘back to school’ en distintos países incluyendo a México?

México: Honores a la bandera y loncheras bien mexicanas

En México, el regreso a clases empieza con ceremonia cívica: bandera al centro, Himno Nacional a todo pulmón y respeto total a los símbolos patrios. Porque sí, aquí el back to school también es amor a la patria. La clásica lonchera mexicana lleva desde sándwich con jamón y mayonesa, hasta fruta con chilito, y claro, unas galletas o dulces para el antojo.

Aunque ya hay esfuerzos por hacer los almuerzos más saludables, muchos niños siguen comprando en la tiendita escolar.

Japón: Mochilas carísimas, cerezos en flor y bentos que son arte

En Japón, el año escolar comienza en abril, junto con la primavera. Los niños asisten a la ceremonia de apertura con su randoseru, la famosa mochila de cuero que puede costar hasta $9,000 pesos mexicanos. Dura seis años y es un símbolo nacional.

El lunch (bento) es cosa seria: arroz, proteínas, frutas y verduras, todo acomodado como si fuera obra de arte. Y sí, los recreos incluyen juegos, limpieza del salón y siesta para los más pequeños. Disciplina, orden y kawaii.

Francia: La “Rentrée” es un evento nacional

La rentrée no es solo volver a clases. En Francia, todos regresan a la rutina: políticos, escritores, actores, hasta los lanzamientos de libros y obras de teatro coinciden con este momento.

Los niños van al colegio con su cartable, una mochila rígida súper francesa. Y los útiles escolares están tan organizados que hasta el gobierno da una lista oficial cada año. Bon chic, bon genre.

Alemania: Schultüte, la bienvenida más dulce

En Alemania, los niños de primaria reciben una Schultüte, un cono decorado con dulces, juguetes y útiles escolares. Es un ritual adorable y motivador: la idea es que el primer día no sea estresante, sino una fiesta.

Los precios van desde $100 hasta $1,000 pesos, dependiendo del contenido. Y claro, se vuelve el pretexto perfecto para una sesión de fotos inolvidable.

Rusia y ex URSS: Flores para la maestra y la campana del conocimiento

En Rusia, Ucrania y otros países de la ex Unión Soviética, el 1 de septiembre se celebra el Día del Conocimiento. Los niños de primer grado llevan flores para sus maestros, y el momento más esperado es el Primer Timbre: un alumno grande carga a uno pequeño que hace sonar una campanita. Tradición pura.

Recreo: Así se juega (y descansa) en el mundo

El recreo es el momento fav de todos y cada uno de los y las estudiantes, pero algo que definitivamente se vive de forma distinta, por ejemplo:

En México , el recreo dura de 20 a 30 minutos y se busca promover el juego activo.

, el recreo dura de 20 a 30 minutos y se busca promover el juego activo. En Finlandia , hay descansos de 15 minutos cada hora. ¡Envidia total!

, hay descansos de 15 minutos cada hora. ¡Envidia total! En Japón, los niños tienen varios recesos y ayudan a limpiar el aula después de comer. Todos juntos, todos responsables.

Uniformes: Del Seifuku japonés al blazer británico

En Japón , el uniforme de marinero ( seifuku ) es un ícono pop. Las niñas lo usan desde hace casi un siglo.

, el uniforme de marinero ( ) es un ícono pop. Las niñas lo usan desde hace casi un siglo. En Inglaterra , hay escuelas con uniformes que no han cambiado desde 1553. ¡Sí, del siglo XVI!

, hay escuelas con uniformes que no han cambiado desde 1553. ¡Sí, del siglo XVI! En Escocia, algunos colegios usan el clásico kilt. #OrgulloCelta

Listas de útiles: ¿En qué país es más caro volver a clases?

En México , se piden desde lápices y cuadernos hasta papel higiénico.

, se piden desde lápices y cuadernos hasta papel higiénico. En Italia y Francia , los niños usan plumas fuente y agendas escolares con estilo.

y , los niños usan plumas fuente y agendas escolares con estilo. En Japón, la randoseru y los útiles duran años, pero cuestan... y mucho.

El back to school es mucho más que comprar útiles. Es una celebración cultural, emocional y simbólica. En México se honra la patria; en Japón, la disciplina; en Alemania, la dulzura; y en Francia, el arte de volver.

Ya sea con una mochila de cuero, un cono de dulces o un simple cuaderno, lo importante es comenzar el ciclo escolar con emoción y con propósito.

