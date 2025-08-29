¡Otra vez cara a cara “Alito” y Noroña!

“Hicimos lo correcto, con este momento tenso quedó claro que nos quieren callar”, afirmó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Con 20 legisladores de Morena y del PRI arrancó la Sesión Permanente a la que convocó Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado para condenar los actos de violencia registrados el pasado miércoles.

Legisladores no integrantes fueron inicialmente excluidos

Al inició de sesión, Noroña pidió a los legisladores que no son integrantes de la Permanente que salieran del salón.

Posteriormente aceptó la permanencia de todos los legisladores.

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI llegó flanqueado por Manuel Añorve y Rubén Moreira, y se acreditó en lugar de Carolina Viggiano para estar en la Permanente.

La sesión Permanente es para condenar los hechos de violencia registrados el pasado miércoles al cierre de los trabajos legislativos.

