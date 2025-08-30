Caen nueve integrantes de la banda delictiva ‘M4’, ligada al CJNG, en operativos en Edomex

Autoridades detuvieron a integrantes de la banda 'M4' del CJNG, en el Estado de México.

Fuerzas federales y estatales capturaron en distintos operativos a nueve presuntos integrantes de la célula delictiva ‘M4′, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , vinculada con delitos de homicidio, secuestro y extorsión en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla, en el Estado de México.

Derivado de hechos violentos en esta región y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército, Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad local, detuvieron a seis sujetos durante un operativo en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en Nicolás Romero.

¿CUÁL ERA EL MODUS OPERANDI DE LA ‘M4’?

Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”.

De acuerdo con un comunicado oficial, fueron sorprendidos cuando intentaban someter con un arma de fuego al operador de un vehículo de transporte público, exigiéndole una cuota para permitirle trabajar.

La Fiscalía del Estado de México también logró la captura de Erick “N”, alias “M4”, identificado como líder de la célula criminal tras la detención en 2021 de David “N”, alias “El Davis”, actualmente preso con una condena de 62 años por homicidio.

Erick “N” es investigado por extorsionar a comerciantes y realizar detonaciones como m método de presión.

¿QUIÉN ERA EL INFILTRADO DE LA BANDA ‘M4′ EN LA FISCALÍA DEL ESTADO DE MÉXICO?

Otro detenido es Arturo “N”, quien realizaba su servicio social en la Fiscalía del Estado de México, pero presuntamente brindaba información al grupo criminal, además de participar en homicidios y venta de drogas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal y el gobierno mexiquense, los nueve detenidos fueron ingresados al Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde un juez determinará su situación jurídica.

Jhoan “N” y Brandon “N” enfrentan además una orden de aprehensión por secuestro que causó la muerte de un operador de transporte público en Nicolás Romero.

