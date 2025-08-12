¿“El Mencho” envió un correo a la Sedena para defender su marca?

Los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa y Martínez Alberto Ávila Lizárraga, son residente permanente de Estados Unidos y habrían hecho jugosos negocios con Pemex, uno de ellos haciendo uso de “la marca CJNG” para obtener dichos contratos, señaló el periodista José Luis Montenegro, en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Loret de Mola.

Montenegro detectó que como parte de los 6TB de los documentos de Guacamaya Leaks, hay un correo que presume habría sido enviado a la Sendena por Nemesio Oseguera “El Mencho”, quien habría ofrecido una recompensa de 10 mil millones de dólares a quien le diera información sobre Ramón Alexandro Rovirosa.

Esto con el fin de defender su “marca”: CJNG, ya que Rovirosa Martínez se estaría ostentando ser parte del cártel con tal de obtener beneficios en los contratos hechos desde Estados Unidos con Pemex, incluso anexó una foto del empresario.

De acuerdo con el periodista, el correo enviado en 2009 coincide con las fechas en que Rovirosa habría obtenido los contratos ligados a la empresa Tubular Tecnology que sostiene con Pemex en Veracruz.

La duda, sin embargo, queda en el aire “Si el correo lo envío ”El Mencho" ¿por qué lo envió? ¿Qué pacto habría entre el CJNG y el petróleo?, se cuestionó el periodista.

