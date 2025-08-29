Ritual de purificación será parte de la entrada en funciones de la nueva SCJN

Ministras y ministros electos de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con su ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, preparan ceremonia protocolaria. FOTO: NUEVA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará funciones el próximo 1 de septiembre con una jornada inédita que combina rituales indígenas, actos masivos y la tradicional sesión solemne de instalación, informó el ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz.

El programa comenzará a las 5:00 horas con un acto de purificación en las oficinas de la Corte, seguido de la “Ceremonia de Consagración de Bastones de Mando y Servicio” en la Zona Arqueológica de Cuicuilco. Estos ritos, organizados en colaboración con pueblos indígenas, marcan un precedente histórico en la vida del máximo tribunal.

Una jornada simbólica y política

Además de los actos tradicionales, los ministros asistirán al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, lo que representará el primer acercamiento formal entre la presidenta y los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, tras el distanciamiento con la anterior gestión de Norma Piña Hernández.

Posteriormente, a las 16:00 horas, se celebrará una ceremonia masiva de purificación y entrega de bastones de mando y servicio, en la que se espera la presencia de mil 500 personas, entre representantes de pueblos originarios, autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores y público en general.

Entre las 17:20 y 19:30 horas, se prevé un receso acompañado de un fandango con música tradicional.

Sesión solemne de instalación

Por la noche, los nueve nuevos ministros —Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Sara Irene Herrería Guerra— rendirán protesta en el Senado.

Finalmente, a las 21:30 horas se realizará la apertura simbólica de las puertas de la SCJN “al pueblo de México”, en la calle Pino Suárez, y a las 22:00 horas dará inicio la sesión solemne de instalación de la Nueva Suprema Corte, con la presidenta Claudia Sheinbaum como invitada especial.

ahz.

