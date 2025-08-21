Niega Sheinbaum hacer cambios en su gabinete

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que tenga la intencion de hacer cambios en su gabinete.

Informe en Palacio Nacional y acto público en el Zócalo

A casi un año de su toma de posesión como presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que su primer informe presidencial Sheinbaum se realizará el próximo 1 de septiembre en Palacio Nacional.

La mandataria agregó que, cuando cumpla un año en el poder, ofrecerá un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México:

“El primero de septiembre es informe aquí en palacio; el informe público en el Zócalo lo voy a esperar hasta el primero de octubre, porque cumplo un año. Al acto grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir, ya lo haríamos en octubre”, expresó.

Sin cambios en el gabinete y con festejos patrios

Ante cuestionamientos, Sheinbaum negó que vaya a realizar ajustes en su gabinete legal o ampliado. “No tengo pensado ningún cambio. Es un muy buen gabinete, todos trabajan muy, muy bien”, afirmó.

Respecto al Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre, adelantó que será un privilegio encabezarlo y que próximamente dará a conocer al grupo musical que amenizará los festejos en el Zócalo.

“Lo que sí es que va a ser un bailongo”, bromeó la presidenta, al descartar que se trate del grupo Intocable, el cual podría presentarse hasta el próximo año.

ahz.

Síguenos en Google News y mantente informado