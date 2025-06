A mí no me puso nadie… el pueblo tuvo en sus manos a los candidatos: Hugo Aguilar

Gritos de sí se pudo y ministro del pueblo, se dieron este domingo en el Instituto Nacional Electoral (INE), ante la entrega de constancia de mayoría de votos a Hugo Aguilar Ortiz, quien a partir del 1 de septiembre será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Utilizando su lengua originaria mixteca para saludar e iniciar sus mensajes de agradecimiento, le tocó defender la elección del 1 de junio, ante los distintos señalamientos que consejeros del INE dieron minutos antes por irregularidades como la entrega de acordeones en las casillas. En conferencia aseguró que no fue el Poder Ejecutivo el que lo hizo candidato y posteriormente presidente electo.

“Bueno yo no sé quién los habrá elaborado, yo lo que digo es que el pueblo votó, el pueblo tuvo en sus manos a los candidatos, nos escuchó, en el caso particular mío, yo hice un recorrido amplío, llevé mi propuesta, dialogué con el pueblo… los votos que yo recibí son del pueblo, lo que yo le puedo decir es que hay un mandato claro del pueblo… yo tomé la decisión personal y aquí hay muchas autoridades de los pueblos indígenas con las que tomamos la decisión, a mí no me puso nadie, fue una decisión colectiva con los pueblos, le doy mi testimonio, a mí no me puso nadie, aquí están motón de autoridades”.

Señaló que será este mismo lunes cuando acuda junto a los próximos ministros para iniciar el proceso de entrega-recepción en la Suprema Corte , así mismo aclaró que aún no tiene fecha de acercamiento con Norma Piña.

Visiblemente satisfecho, Hugo Aguilar recibió de manos de la comisionada presidenta del INE, Guadalupe Taddei su constancia oficial para integrar y presidir la SCJN. Ampliar

Previamente, en un discurso de más de siete minutos, calificó de histórico el momento que dijo vive el país, pues enfatizó, ganó una vez más la democracia.

“Se reivindica la división de poderes y se fortalece la independencia judicial, independencia que debe ser la base de un diálogo respetuoso y constructivo con los otros poderes de la unión, a fin de lograr una justicia para todos y todas, así como la paz y el bienestar que la sociedad nos está demandando… a nombre de todos los que participamos en este proceso electoral, expreso mi reconocimiento y mi profundo agradecimiento a este Instituto Nacional Electoral ”.

Se comprometió a cumplir el mandato para integrar la nueva suprema corte de justicia, conforme el mandato constitucional donde el pueblo sea el interés principal.

“Aprovecho para convocar a todas y todos quienes conforman el Poder Judicial para que se sumen a esta nueva etapa de la justicia, una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales, una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo, no tendrán lugar… México está cambiando, la reforma judicial se inscribe en este contexto de cambios profundos”.

Durante su mensaje aprovechó para hacer referencia a las palabras que dirigió el ex titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello en 2015, al hacer burla de integrantes de comunidades indígenas que le solicitaron una asesoría para la creación de una circunscripción con la que podrían postular candidatos.

“A nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, permítame expresarme agradecimiento a este Instituto Nacional Electoral, por el trato digno que hoy estamos recibiendo. Ha quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones e incluso nuestra sola presencia era motivo de escarnio y de discriminación en estas mismas instituciones”. — Afirmó Hugo Aguilar.

E insistió que la nueva Corte trabajará de forma comprometida para dar acceso a la justicia a todas las y los mexicanos, con pleno respeto a sus derechos, ya que enfatizó la justicia no debe ser un privilegio sino derecho. El próximo Ministro presidente, nuevamente pidió un voto de confianza para el nuevo poder judicial.